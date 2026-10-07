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台鐵南迴線電車線故障徹夜搶修 今晨恢復正常行駛…退換票方法看這知

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵金崙=瀧溪間昨晚發生電車線故障，經全力搶修，上午6時恢復正常行駛。圖／取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
台鐵金崙=瀧溪間昨晚發生電車線故障，經全力搶修，上午6時恢復正常行駛。圖／取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

台鐵南迴線金崙=瀧溪間昨晚發生電車線故障，台鐵公司表示，經全力搶修，已於上午6時，恢復正常行駛。

台鐵昨晚8時16分，南迴線金崙=瀧溪間（K62處）發生電車線50公尺故障、懸臂組15組、吊掛線22組等受損狀況。台鐵成立一級應變小組，東區成立應變分組。經動員機務、電力單位及機具至現場，全力進行電車線設備徹夜搶修，已於今天上午6時搶修完成，並恢復正常行駛。

關於退、換票及改乘相關訊息，台鐵公司表示，旅客預定乘車班次因受路線障礙影響，致列車達晚點退費標準，得自乘車日起一年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

台鐵金崙=瀧溪間昨晚發生電車線故障，經全力搶修，上午6時恢復正常行駛。圖／取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
台鐵金崙=瀧溪間昨晚發生電車線故障，經全力搶修，上午6時恢復正常行駛。圖／取自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

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