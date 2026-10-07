國慶連假天氣出爐…賈新興：放晴回溫宜出遊 今年超強聖嬰恐破歷史紀錄

周五展開為期3天的國慶連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天起冷空氣減弱，國慶假期白天高溫將慢慢回到30度左右，清晨低溫約23至24度，非常舒適。基隆北海岸、東北角水氣稍多偶有零星飄雨，其他大部分地區多雲到晴，僅山區、高屏及宜花東午後有零星短暫陣雨，非常適合出遊。

至於下一波弱東北季風，他說，預估下周三至下周四會有一波東北風微幅降溫，南部白天依然偏熱。

關於颱風動態，賈新興說，3個颱風對台日均無影響，安心出遊。周六之後有熱帶系統發展機會，收假後再持續追蹤。

賈新興也分析日韓旅遊天氣與最新賞楓情報，他表示，日本北海道（富良野、金山湖）及東北（八甲田纜車、八幡平）楓紅盛開，本周是最佳觀賞期。京都、大阪平地則要等到11月。國慶期間九州、四國水氣偏多。下周二起，鋒面通過，京阪以西雨勢較為明顯。

韓國方面，賈新興表示，周五至周日，首爾天氣晴朗穩定，南部（釜山、濟州島）周六至周日有降雨機率。下周二鋒面影響，全韓國（包括首爾）皆有雨，出遊備妥雨具。

此外，他剖析超強聖嬰現象，今年至今已達29個颱風，赤道東太平洋「暖舌」發展驚人，今年極有可能打破歷史紀錄，發展為史上最強聖嬰之一，對全球氣候的長遠衝擊值得高度關注。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。