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國慶連假疏運大加碼 高鐵明增8班全車自由座 台鐵南迴線再加開
迎戰國慶連續假期旅運需求，台鐵與高鐵皆推出疏運新措施與加班車次。此外，台鐵表示，明天、周日南迴線再加開2列次，今天凌晨0時起已開放訂票。
台鐵官方臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，台鐵連假疏運加開與座位調整，從明天至下周一，全線共加開123班次，其中東線增開85班、西線增開38班。連假期間，西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座，改為當日限量加售200張無座票。
至於台灣高鐵方面，下班尖峰全車自由座新班次，自明天起至明年7月1日，每周五及連假前1天實施。周五下班黃金4小時內，將開行8班全車自由座列車。停靠路線自南港 / 台北發車，沿途站站停靠至台中（南港、台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中）。雙十與光復節部分車次已開賣，仍維持9節自由座車次安排，建議提早確認班次資訊。
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