國慶連假疏運大加碼 高鐵明增8班全車自由座 台鐵南迴線再加開

過去九至十一月是旅遊市場典型的「平季」，暑假結束後機票、飯店及旅行團價格通常會回落，不少旅客因此選擇秋天出國。不過，隨著全球旅客為避開盛夏高溫，把假期往秋季延後，「秋天一定比較便宜」的觀念正在改變。

2026-10-07 00:00