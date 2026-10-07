今起晴朗清晨1原因探16度低溫 吳德榮：國慶日北東偶雨 3颱對台無威脅

今晨迎風面低雲多，背風面晴朗。平地最低氣溫為新北石碇18.8度，其次是宜蘭礁溪、花蓮壽豐19.9度，以及宜蘭縣冬山20度。東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今晨至晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五背風面西半部晴朗穩定，迎風面北部多雲，東半部多雲時晴、偶有局部零星降雨的機率。北舒適、南微熱。因輻射冷卻，清晨氣溫低，全台平地最低溫約可降至16度，日夜溫差大。今天北部18至28度、中部20至33度、南部21至35度、東部20至31度。

周五開始雙十國慶連續假期，他說，周六國慶日迎風面水氣稍增，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。北台氣溫微降，中南部白天熱。周日至下周二東側海面水氣仍多，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，白天偏熱。

關於颱風消息，吳德榮說，中颱彩雲在日本東方海面，向北北東加速即將變性為溫帶氣旋。中颱諾洛在中太平洋，向西進行。輕颱小熊則在關島東方海面，向西北西進行。3個颱風對台皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。