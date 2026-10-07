台鐵南迴線金崙至瀧溪電車線竄火花 派人力機具連夜搶修

台鐵昨晚南迴線金崙至瀧溪段電車線故障，台鐵公司表示，已出動人力、機具全力搶修。

台鐵公司表示，新自強號432次列車昨晚8時16分行經金崙=瀧溪間大竹2號隧道時，發現電車線有火花，於瀧溪站2股停車檢查發現集電弓損壞，立即通報電力單位巡檢，發現K62處有2處電桿三角架異常，無法行駛電力列車。台鐵昨晚成立公司二級應變小組，接著提升為一級應變小組，已出動人力、機具前往搶修。

受影響列車，台鐵公司表示，計有323、434、167、327等4列次，以大武站柴電機車擔任大武=金崙間牽引救援。本事件已於4列旅客列車以柴電機車牽引通過故障路段後，再進行電車線搶修作業。

台鐵公司表示，旅客預定乘車班次因受路線障礙影響，致列車達晚點退費標準，得自乘車日起一年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。