快訊

投資減稅…買TISA基金最高免稅24000元 預計後年報稅適用

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵南迴線金崙至瀧溪電車線竄火花 派人力機具連夜搶修

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵南迴線金崙至瀧溪段電車線故障，恢復時間仍在評估中。台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵南迴線金崙至瀧溪段電車線故障，恢復時間仍在評估中。台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵昨晚南迴線金崙至瀧溪段電車線故障，台鐵公司表示，已出動人力、機具全力搶修。

台鐵公司表示，新自強號432次列車昨晚8時16分行經金崙=瀧溪間大竹2號隧道時，發現電車線有火花，於瀧溪站2股停車檢查發現集電弓損壞，立即通報電力單位巡檢，發現K62處有2處電桿三角架異常，無法行駛電力列車。台鐵昨晚成立公司二級應變小組，接著提升為一級應變小組，已出動人力、機具前往搶修。

受影響列車，台鐵公司表示，計有323、434、167、327等4列次，以大武站柴電機車擔任大武=金崙間牽引救援。本事件已於4列旅客列車以柴電機車牽引通過故障路段後，再進行電車線搶修作業。

台鐵公司表示，旅客預定乘車班次因受路線障礙影響，致列車達晚點退費標準，得自乘車日起一年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

台鐵 南迴線 人力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台鐵南港汐止貨列故障影響通勤 延誤10至20分鐘 官方致歉：已恢復正常

國慶連假疏運需求 台鐵加開南迴線2列次

基隆火車站通勤族跳腳：轉搭公車喊遲到了台鐵南港汐止貨列故障延誤

行人侵入軌道遭火車撞擊 海線竹南—談文南下北上列車延誤

相關新聞

龍葵鹼超標 美國339噸馬鈴薯被攔下

因應「台美貿易協定」（ＡＲＴ）放寬馬鈴薯進口標準，農業部二月起修正規定，美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品。新制上路後，衛福部食藥署於九月廿八日首度於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，共三三九點五八公噸，需退運或銷毀。

觀察站／食安漏洞…問題馬鈴薯 真沒流入市場？

政府二月放寬美國馬鈴薯進口規定，即使發芽，也可進口，作為加工食材，引發食安疑慮。行政院長卓榮泰一度強調，採「逐顆檢驗」嚴格把關，信誓旦旦保護國人食安。然這批三百多公噸「龍葵鹼」超標、外觀並無發芽的美國馬鈴薯雖於海關遭攔截，卻令人不免懷疑是否已有含毒馬鈴薯流入國內市場。

赴日團費同期漲近1成！旅遊旺季後延 秋天恐不再便宜

過去九至十一月是旅遊市場典型的「平季」，暑假結束後機票、飯店及旅行團價格通常會回落，不少旅客因此選擇秋天出國。不過，隨著全球旅客為避開盛夏高溫，把假期往秋季延後，「秋天一定比較便宜」的觀念正在改變。

進口馬鈴薯應抽驗「龍葵鹼」含量 學者：目視難以百分百把關

發芽馬鈴薯含有神經毒素，不能食用，但衛福部於海關攔截這批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯卻未發芽，專家表示，馬鈴薯形狀各異，即使發芽，也不易發現，而彼此汙染，更可能因為氣候、船班運輸環境高溫，導致生成「龍葵鹼」。

極端高溫、暴雨頻發…避暑旅遊成趨勢 全球旅客瘋「追涼」

過去七、八月是全球旅遊業傳統旺季，但近年極端高溫、熱浪、野火及暴雨頻繁，旅客開始改變出遊時間，將原本集中暑假的假期延後至九、十月，甚至十一月，全球旅遊旺季正在悄悄「換季」。

今起晴朗清晨1原因探16度低溫 吳德榮：國慶日北東偶雨 3颱對台無威脅

今晨迎風面低雲多，背風面晴朗。平地最低氣溫為新北石碇18.8度，其次是宜蘭礁溪、花蓮壽豐19.9度，以及宜蘭縣冬山20度。東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今晨至晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。