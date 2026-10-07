新北石碇18.8度 專家曝今晚至明晨才是這波最冷時刻：降溫會非常有感

東北季風影響，今天平地最低溫出現在新北市石碇區18.8度，其次是新北市新店區、宜蘭縣礁溪鄉19.9度。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，各地早晚氣溫稍涼，北部、宜蘭及花蓮地區低溫約在20至22度之間，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些。

他說，今晚至明天清晨將是這波南下冷空氣達到最強的時刻，降溫會是非常有感。至於中南部及台東地區，低溫則在22至25度，夜晚及清晨請適時調整衣物、避免風寒。

東北季風持續影響，林得恩表示，今天迎風面的大台北及東半部地區都有零星短暫陣雨機會，其它地區則為多雲到晴天氣。午後，南部地區及其它山區也有局部短暫陣雨，其中，南部山區則有局部較大雨勢發生的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。