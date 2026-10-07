健康你我他／看不懂抽血報告 AI教我問對問題

9月時，高齡父親因膝關節劇痛就醫，骨科醫師看抽血報告提醒我：「腎功能在臨界點，血鈉偏低，要特別注意飲食。」當下不知該問什麼，走出診間才發現一張報告竟有這麼多問題：什麼是肌酸酐？為何標示「H」？鈉旁邊印著「L」？很嚴重嗎？該如何小心？

以往每三個月例行抽血報告，總進了回收桶。這次我把報告的個資去掉，拍照上傳給AI，請它解釋。幾秒內AI就告知：腎絲球過濾率39，屬慢性腎臟病第3b期，鈉偏低，可能和某些藥物有關。它還列出回診時可詢問醫師的問題：藥物是否需要依腎功能調整？是否適合加入健保腎臟病照護？飲食如何調整？

隔天是父親的新陳代謝科回診，我帶著AI整理的小抄進診間詢問。醫師幫忙轉介了院內的營養師，我們看著桌上陳列的食物模型，學會依食物種類與份量控制蛋白質。走出醫院時，我的腳步踏實多了。

AI讓父親更健康嗎？老實說，它不會幫父親煮飯或提醒少喝一口湯，也不會替我們分藥。但AI讓我這個照顧者少了慌張，多了底氣。而這份底氣來自於我用同一份報告問了不同的AI，確認建議方向一致，才放心帶著問題回到醫師面前。

AI沒有取代醫療，也沒有取代家人的照顧；但它讓我在照顧父親時，學會「問對問題」，讓照顧更有效率。