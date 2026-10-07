聽新聞
0:00 / 0:00

骨鬆藥傷顎骨？醫：別自行停藥

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
李正喆說，正在接受骨鬆治療，又需要拔牙、植牙或其他會造成齒槽骨傷口的侵人性治療患者，均可能增加顎骨壞死風險。記者沈能元／攝影
李正喆說，正在接受骨鬆治療，又需要拔牙、植牙或其他會造成齒槽骨傷口的侵人性治療患者，均可能增加顎骨壞死風險。記者沈能元／攝影

全國骨質疏鬆患者高達300萬人，50歲以上女性骨鬆盛行率超過3成。台大醫院及德威口腔醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆指出，隨著接受骨鬆治療患者增加，相關治療藥物造成口腔顎骨壞死風險，值得國人留意。

今年76歲婦產科許醫師，罹患牙周病，50多歲後使用骨鬆藥物，包括每周口服一次雙磷酸鹽藥物達20年，接續使用一年一針靜脈注射雙磷酸鹽藥物5年，但今年2月發現，口內右下後牙區於10年前製作的人工植牙產生齒槽骨暴露、腐骨形成，發生牙周炎、出血、流膿等等症狀。

李正喆說，經診斷許醫師為中度顎骨壞死，經兩次手術治療，目前傷口復原良好。

「很多患者拔完牙，傷口一直沒有好，才知道是服用骨鬆藥物，導致顎骨壞死。」李正喆說，顎骨壞死早期沒有疼痛感，僅出現小範圍骨頭暴露，若進入感染階段，將出現疼痛、紅腫、化膿、流血等症狀，嚴重時甚至造成病理性顎骨骨折、鼻竇侵犯，少數嚴重感染更可能引發敗血症。

李正喆指出，人體骨骼會不斷透過破骨細胞與造骨細胞進行「汰舊換新」，但骨鬆患者服用藥物後，破骨細胞會吸收藥物抑制骨頭流失，但同時會降低骨骼代謝。口腔顎骨因每天承受咀嚼、說話，又可能因拔牙、植牙、牙周炎或活動假牙壓迫產生傷口，增加顎骨暴露、感染與壞死風險。

顎骨壞死高風險族群，包括正在接受骨鬆治療，又需要拔牙、植牙或其他會造成齒槽骨傷口的侵入性治療患者，或是牙周病、口腔衛生不佳及活動假牙長期摩擦造成傷口等患者，均可能增加風險。此外，癌症骨轉移患者因使用藥物劑量及頻率，與一般骨鬆患者不同，顎骨壞死發生風險更高，需要牙科與原治療團隊共同把關。

李正喆說，骨鬆患者發生顎骨壞死機率低，但若骨鬆沒有妥善治療，一旦發生髖部等重大骨折，可能造成失能，甚至增加死亡風險，呼籲骨鬆患者不可自行停藥，應於服用骨鬆藥物前把牙齒照顧好，並先接受完整口腔檢查，不必因使用骨鬆藥物就不敢看牙。

骨鬆 骨質疏鬆 牙周病

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

更年期生理變化劇烈！停經後還有30年要過 醫揭心血管、骨鬆威脅

嘉南療養院主任分享毒品減害治療 對遭貼「提供毒品」：很莫名

八旬嬤跌倒人工水晶體脫位險瞎 新型特殊縫線鞏膜固定復明

美沙冬維持治療非「餵毒」…醫：讓成癮者降低戒斷與渴求 走出成癮循環

相關新聞

骨鬆藥傷顎骨？醫：別自行停藥

全國骨質疏鬆患者高達300萬人，50歲以上女性骨鬆盛行率超過3成。台大醫院及德威口腔醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆指出，隨著接受骨鬆治療患者增加，相關治療藥物造成口腔顎骨壞死風險，值得國人留意。

第36屆醫奉個人獎／林啟禎 選擇人徑稀少的路 守護最弱勢的兒童

「我選擇人跡稀少的路，世界因此有所不同。」以美國詩人羅伯特‧佛洛斯特詩句「未擇之路」說明林啓禎的選擇，可能再貼切不過。37年前，他在台大醫院完成骨科訓練，回到台南成大醫院，把剛啟蒙發展的小兒骨科當作終身志業，為南台灣孩子爭取每一個行走自立的機會，成為所有偏鄉與疑難雜症的最大後援。

健康你我他／看不懂抽血報告 AI教我問對問題

9月時，高齡父親因膝關節劇痛就醫，骨科醫師看抽血報告提醒我：「腎功能在臨界點，血鈉偏低，要特別注意飲食。」當下不知該問什麼，走出診間才發現一張報告竟有這麼多問題：什麼是肌酸酐？為何標示「H」？鈉旁邊印著「L」？很嚴重嗎？該如何小心？

烏國家管弦樂團登台

擁有一五九年歷史、被譽為烏克蘭最高藝術殿堂的「烏克蘭國家歌劇院管弦樂團」將於今年底訪臺，首度登上高雄衛武營音樂廳演出貝多芬跨時代交響鉅作——第九號交響曲「合唱」。

美339噸馬鈴薯被攔下 龍葵鹼超標

因應「台美貿易協定」（ＡＲＴ）放寬馬鈴薯進口標準，農業部二月起修正規定，美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品。新制上路後，衛福部食藥署於九月廿八日首度於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，共三三九點五八公噸，需退運或銷毀。

進口馬鈴薯應抽驗「龍葵鹼」含量 學者：目視難以百分百把關

發芽馬鈴薯含有神經毒素，不能食用，但衛福部於海關攔截這批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯卻未發芽，專家表示，馬鈴薯形狀各異，即使發芽，也不易發現，而彼此汙染，更可能因為氣候、船班運輸環境高溫，導致生成「龍葵鹼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。