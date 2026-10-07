骨鬆藥傷顎骨？醫：別自行停藥

全國骨質疏鬆患者高達300萬人，50歲以上女性骨鬆盛行率超過3成。台大醫院及德威口腔醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆指出，隨著接受骨鬆治療患者增加，相關治療藥物造成口腔顎骨壞死風險，值得國人留意。

今年76歲婦產科許醫師，罹患牙周病，50多歲後使用骨鬆藥物，包括每周口服一次雙磷酸鹽藥物達20年，接續使用一年一針靜脈注射雙磷酸鹽藥物5年，但今年2月發現，口內右下後牙區於10年前製作的人工植牙產生齒槽骨暴露、腐骨形成，發生牙周炎、出血、流膿等等症狀。

李正喆說，經診斷許醫師為中度顎骨壞死，經兩次手術治療，目前傷口復原良好。

「很多患者拔完牙，傷口一直沒有好，才知道是服用骨鬆藥物，導致顎骨壞死。」李正喆說，顎骨壞死早期沒有疼痛感，僅出現小範圍骨頭暴露，若進入感染階段，將出現疼痛、紅腫、化膿、流血等症狀，嚴重時甚至造成病理性顎骨骨折、鼻竇侵犯，少數嚴重感染更可能引發敗血症。

李正喆指出，人體骨骼會不斷透過破骨細胞與造骨細胞進行「汰舊換新」，但骨鬆患者服用藥物後，破骨細胞會吸收藥物抑制骨頭流失，但同時會降低骨骼代謝。口腔顎骨因每天承受咀嚼、說話，又可能因拔牙、植牙、牙周炎或活動假牙壓迫產生傷口，增加顎骨暴露、感染與壞死風險。

顎骨壞死高風險族群，包括正在接受骨鬆治療，又需要拔牙、植牙或其他會造成齒槽骨傷口的侵入性治療患者，或是牙周病、口腔衛生不佳及活動假牙長期摩擦造成傷口等患者，均可能增加風險。此外，癌症骨轉移患者因使用藥物劑量及頻率，與一般骨鬆患者不同，顎骨壞死發生風險更高，需要牙科與原治療團隊共同把關。

李正喆說，骨鬆患者發生顎骨壞死機率低，但若骨鬆沒有妥善治療，一旦發生髖部等重大骨折，可能造成失能，甚至增加死亡風險，呼籲骨鬆患者不可自行停藥，應於服用骨鬆藥物前把牙齒照顧好，並先接受完整口腔檢查，不必因使用骨鬆藥物就不敢看牙。