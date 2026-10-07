第36屆醫奉個人獎／林啟禎 選擇人徑稀少的路 守護最弱勢的兒童

「我選擇人跡稀少的路，世界因此有所不同。」以美國詩人羅伯特‧佛洛斯特詩句「未擇之路」說明林啓禎的選擇，可能再貼切不過。37年前，他在台大醫院完成骨科訓練，回到台南成大醫院，把剛啟蒙發展的小兒骨科當作終身志業，為南台灣孩子爭取每一個行走自立的機會，成為所有偏鄉與疑難雜症的最大後援。

小兒骨科權威、曾任醫策會董事長7年，如今擔任秀傳醫療體系總顧問、成大名譽教授的林啓禎，與台灣小兒骨科夥伴共同促成嬰幼兒發展性髖關節脫臼檢查納入健康手冊，也讓人工電子耳獲得健保給付。他說，奉獻源自對生命與國家栽培的感恩，有機會在體制內外奉獻，「是一種Privilege，是一種榮幸。」

當年弟病母傷 立志走上骨科

林啓禎就讀嘉義高中時成績不錯，家人、師長都期待他學醫。但真正決定走上行醫之路的是，弟弟發生急性肝炎，讓他認知到生病對於一個家庭的影響，能當醫師協助患者是很有意義的事。而媽媽為了照顧弟弟，學騎摩托車，結果摔車骨折，前後開刀2次，讓他立志要走骨科。

大一時期，林啓禎打籃球又參加手球隊，有次左腳踝受傷，接受錯誤醫療，導致腳踝嚴重腫成兩倍大，讓他深刻體悟正確醫療與知識的重要性。

從大學時期開始，林啓禎就參加偏鄉服務隊，擔任「醫師爸爸」。他曾遇到一位先天性心臟病的兒童，在偏鄉卻沒有獲得良好醫療，因此決定在醫學中心鑽研醫術，成為偏鄉的後援。

走入骨科後，他發現兒童骨科是「弱勢中的弱勢」。健保尚未開辦的年代，小兒骨科疾病多需自費，病情常涉及腦性麻痺、先天畸形等複雜領域，「小朋友無法為自己發聲，走這條路的醫師少之又少，他們是最需要幫忙的群體。」

林啓禎於成大服務時，為患者進行多指症矯正手術。圖／林啟禎提供

保住七歲童的腿 兩代人感謝

在林啓禎的臨床生涯中，有一起病例深印在腦海。1989年，一名7歲小男孩因嚴重車禍導致小腿骨碎裂且複雜性骨折，因前一位醫師處置時清創不足，直接打入骨釘，導致細菌感染演變成嚴重慢性骨髓炎，醫師建議截肢。

轉診至林啓禎手中時，他想到7歲的孩子如果截肢，一生幾乎就毀了，他翻閱國內外文獻與常規，幫這名男童接連開了6、7次手術，最終成功將腿保住，讓孩子順利站起來、走入社會。

多年後，一名男子帶著7歲兒子來門診，男子告知：「我是當年被救回來的7歲小孩，今天帶兒子來，是要讓他知道，當年是誰救了他父親的一生。」這份跨越數十年的生命交集，成為林啓禎行醫生涯中最豐厚的成就感。

2009年，林啓禎為一名骨癌病童安排高難度手術，邀請台北榮總、高雄榮總專家共同會診。手術當天動員逾50人，歷時19.5小時，原本預估需輸血5000至10000cc，最終僅用了1500cc。林啓禎形容，這是一場「世界水準的手術」，「是一個團隊每個人合作的成功」。

走出診間推政策 造福更多病童

在兒童骨科歷史上，嬰幼兒發展性髖關節脫臼（DDH）曾是許多家庭的噩夢。農業時代母親多以背巾把嬰兒背在身後，孩子的大腿呈「M字型」，雙腿自然外展張開，若有先天性髖關節脫臼，有類似復位矯正的效果。後來進入工商社會，大家習慣把嬰兒包緊緊，一旦因為胎位不正、羊水過少等狀況造成髖關節脫臼，反而使得脫臼更嚴重。

這項發現，如今已轉化為推廣正確包裹嬰兒的姿勢。為了早期發現與治療，衛福部於2012年將兒童髖關節篩檢納入兒童健康手冊。此後，因髖關節脫臼需手術的幼童愈來愈少，也不太需要開矯正手術。

林啓禎也是健保署特殊材料共擬會與專家諮詢會議召集人，將叩關八年的人工電子耳納入健保，且從最初的單耳補助，演進至今雙耳均可獲得補助，造福全台無數聽障兒童。

林啟禎參與原鄉活動，包括探視高齡、衛教與演講。圖／林啟禎提供

現在林啓禎已自成大退休，但只要學生需要，林啓禎義不容辭；身兼十多個專家委員會職務，透過政策引導與傳承，繼續守護台灣醫療。

林啓禎當年選擇的那條人跡罕至的路，不僅點亮自己的生命，更造福台灣無數兒童與醫療品質，他一直相信並力行著，「不立志做大官、不立志做大事、只立志做好每件小事，而且每件小事都是有意義的。」

林啟禎

成大名譽教授林啟禎。記者張文玠／攝影

年齡：69歲

出生地：嘉義

學歷：

● 成大醫學工程博士

● 台大醫學系學士

現職：

● 秀傳醫療體系總顧問

● 成大名譽教授

經歷：

● 中華民國骨科醫學會理事長

● 中華民國小兒骨科醫學會榮譽理事長

● 亞太小兒骨科醫學會理事長、秘書長

● 成大學務長、退休名譽教授、特聘教授、教授

● 財團法人醫院評鑑暨醫策會第7、8屆董事長

● 臺灣醫學院評鑑委員會（TMAC）第7至9屆委員

● 世界小兒骨科醫學聯盟（IFPOS）台灣代表

主要事蹟：

● 2019年台灣醫療典範獎

● 2019年台南市醫師公會終身成就獎

● 2018年台南市醫師公會醫療貢獻獎

● 2013年吳修齊紀念雙親文教公益基金會醫學醫療貢獻獎

● 1999、2008、2010年 成大教學傑出特優