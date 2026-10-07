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進口馬鈴薯應抽驗「龍葵鹼」含量 學者：目視難以百分百把關

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

發芽馬鈴薯含有神經毒素，不能食用，但衛福部於海關攔截這批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯卻未發芽，專家表示，馬鈴薯形狀各異，即使發芽，也不易發現，而彼此汙染，更可能因為氣候、船班運輸環境高溫，導致生成「龍葵鹼」。

台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕指出，「未發芽」馬鈴薯檢出龍葵鹼可能原因有二，一為馬鈴薯的芽尚未完全冒出，或因其不規則外形，芽眼被壓在別處，導致稽查人員肉眼無法看見，「眼睛目視難以達到百分百把關」；再者為一批馬鈴薯中有部分發芽，抽驗部分雖遭汙染，但本身外觀並無發芽。

台北榮總醫院職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌表示，發芽雖是馬鈴薯產生「龍葵鹼」主因，但「龍葵鹼」與產地、氣候、生長情況等因素有關，此為馬鈴薯抵禦外來蟲害的自然機制，若日照時間較長，或運送路途較遠、長時間處於高溫環境，未能冷藏，均可能增加「龍葵鹼」出現機率。

楊振昌強調，即使稽查人員目視後，並未發現馬鈴薯發芽，進口馬鈴薯仍須抽驗「龍葵鹼」含量，才能完整把關。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，現行邊境檢驗作法為食藥署、農業部分頭進行，農業部若發現馬鈴薯發芽，立即通報食藥署檢驗，反之，食藥署檢出「龍葵鹼」超標，也知會農業部。

劉芳銘強調，將持續落實邊境稽查、科學把關，對進口馬鈴薯，不論是否發芽均進行抽驗，如驗出異常將要求業者退運或銷毀，至於外界關注「逐顆」檢驗，為農業部檢疫人員權責。

馬鈴薯 超標 海關

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