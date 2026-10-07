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沒發芽馬鈴薯檢出龍葵鹼？農業部：超標與溫度、儲藏有關

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

超過三三九公噸進口馬鈴薯被食藥署檢出龍葵鹼超標，第一關負責外觀檢視的農業部卻未發現異狀，引發質疑。農業部表示，本次逐批檢查未發現有馬鈴薯發芽，龍葵鹼超標原因除了發芽外，也和溫度、儲藏條件、成熟度等有關。

由於馬鈴薯發芽會產生天然毒素龍葵鹼，攝取過量會導致中毒，過去進口馬鈴薯抽檢時，只要發芽的芽體超過○點五公分一律整批退運，不得進入加工產線。二月新制修正後，改為只要是符合特定條件的美國加工用馬鈴薯，若在邊境發現發芽、腐敗或發霉，不再直接整批退運。

分流管理部分，新制允許加工用馬鈴薯先依安全防護及加工措施運往加工廠，由加工業者逐顆挑選、選別處理，將發芽或不合格的馬鈴薯整顆棄置銷毀，而安全合格的馬鈴薯則可繼續留下進行後續加工，例如製成洋芋片等。

新制同樣維持不得罹染八種病蟲害的規定不變，另針對加工馬鈴薯新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序，以及輸出檢疫須確認無發芽及無土壤等規定。另加工用馬鈴薯龍葵鹼含量不得超過二○○ppm，與國內供加工用馬鈴薯標準一致。

由於農業部負責馬鈴薯的外觀與夾雜物的檢查，農業部防檢署說明，美國加工用馬鈴薯輸入時，若發現有發芽、腐爛或發霉情形，將通知食藥署，並照標準作業程序直接送往指定加工廠，有發芽、腐爛或發霉的馬鈴薯都必須整顆棄置銷燬，而這次防檢署也逐批進行相關檢疫檢查，並未發現有馬鈴薯發芽。

至於馬鈴薯沒發芽但仍被驗出龍葵鹼超標，防檢署表示，除了與馬鈴薯發芽有關外，也與光照、機械損傷、溫度與儲藏條件、環境逆境、成熟度等均有關係。

超標 農業部 溫度

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