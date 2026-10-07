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美國馬鈴薯超標 在野：這次剛好抽到 食安靠運氣？

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰陳熙文／台北報導

我國為因應台美貿易協定（ＡＲＴ）放行美國發芽馬鈴薯進口，衛福部食藥署昨天公布首批逾三三九公噸龍葵鹼超標。國民黨立委陳菁徽表示，政府應立即向美方要求查明超標原因，並檢討後續抽驗安排。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，食安沒有妥協的空間，必須用最高標準把關。

陳菁徽表示，此批有毒馬鈴薯的龍葵鹼含量高出限量百分之廿四，要求農業部、衛福部及食藥署應立即向美方要求查明超標原因、提出改善措施，並檢討後續抽驗安排。

陳菁徽表示，台灣守護食安的立場必須明確，不合格的產品絕對不得放行。目前食藥署只針對特定廠商提高查驗標準，而非全面提高。食藥署應用更高的標準審慎評估，是否在近三個月內，全面提高檢驗標準，避免漏網之魚，進而影響國人食安健康。

國民黨立委林沛祥批政府把關如玩俄羅斯輪盤，他質疑民進黨政府「友美成媚美」，喪權辱國，將食安當談判籌碼，要求全面檢討制度，失職首長應下台負責。

民眾黨團副總召陳昭姿指出，本次抽驗發現有「未發芽」的馬鈴薯出現龍葵鹼殘留超標的異狀，建議食藥署近期擴大抽驗，甚至啟動專案檢驗，以確認此現象的普遍程度，等到釐清狀況之後，檢討是否有必要修改相關規定，以確實把關食安。

陳清龍說，食安沒有妥協的空間，必須用最高標準把關。然而即使已經驗出超標，食藥署對美國馬鈴薯的抽驗比率仍然只有百分之二到百分之十，九成以上批次沒有檢驗就通關，「這次是剛好抽到、剛好攔下，那沒抽到的呢？食安要靠運氣？」

食安 在野 陳菁徽

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