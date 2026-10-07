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主要產地 雲林農民盼國內優先

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林報導
雲林是國內馬鈴薯的主要生產地，縣長張麗善（右）表示，中央放寬進口標準，不僅威脅國人健康，更會衝擊國產馬鈴薯銷售與價格。聯合報系資料照
雲林是國內馬鈴薯的主要生產地，縣長張麗善（右）表示，中央放寬進口標準，不僅威脅國人健康，更會衝擊國產馬鈴薯銷售與價格。聯合報系資料照

美國進口馬鈴薯近三四○公噸驗出龍葵鹼超標，雲林是國內馬鈴薯的主要生產地，縣長張麗善昨說，龍葵鹼具強烈毒性，絕不能食用，呼籲海關及中央邊境管理單位提高抽驗標準與比率、擴大檢驗，源頭更嚴格的抽檢機制，才能落實食安把關。農民也盼產銷能以國內馬鈴薯優先，如有不夠再進口。

雲縣府表示，國內馬鈴薯生產面積約三千公頃，雲林約占一半、一千五百多公頃，目前市面馬鈴薯將近百分之廿五到卅是本土的，其他都是進口的，所以進口把關很重要。

張麗善說，本土馬鈴薯透過完善的保存設施與環境設備，在不發芽的黃金期內送達消費者手中，衛生與安全皆嚴格把關，然而，若中央放寬進口標準、僅採取零星或少數的抽檢方式，不僅讓問題農產品有機可乘、威脅國人健康，更會因國外低成本、大批量的農產品傾銷，嚴重衝擊國產馬鈴薯銷售與價格，對辛苦農民造成巨大打擊。

張麗善指出，嚴格把關邊境不僅是為了國人的食安，更是調節進口量、保護本土農業的關鍵手段，期盼中央政府能正視地方心聲，落實海關檢驗，共同守護台灣農業與國民健康。

雲林馬鈴薯以斗南鎮生產為最大宗，約有四百公頃以上，長期栽種馬鈴薯的農民、也是斗南鎮民代表張淑媛等人指出，長久以來農民就一再建議產銷要以國內生產新鮮的馬鈴薯優先，這對農民好，對消費安全也較有保障，但政府卻開放進口，對農民影響很大。

張淑媛指出，斗南馬鈴薯產季約在農曆過年前後，如能現採現銷，既新鮮價格又合理，但受進口影響，農民需要靠冷藏延長銷售時間，以目前行情每箱（約廿六公斤裝）約六百、七百元，其中就因冷藏增加約一百元的電費成本；政府進口馬鈴薯固然有關稅談判等考量，但仍應要兼顧農民權益為宜，尤其讓新鮮國產馬鈴薯能先賣完，如有不夠再進口，就應能減少產銷失衡，或有害物質超標帶來的問題。

農民 雲林 產地

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