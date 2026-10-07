觀察站／食安漏洞 問題馬鈴薯 真沒流入市場？

政府二月放寬美國馬鈴薯進口規定，即使發芽，也可進口，作為加工食材，引發食安疑慮。行政院長卓榮泰一度強調，採「逐顆檢驗」嚴格把關，信誓旦旦保護國人食安。然這批三百多公噸「龍葵鹼」超標、外觀並無發芽的美國馬鈴薯雖於海關遭攔截，卻令人不免懷疑是否已有含毒馬鈴薯流入國內市場。

因應「台美貿易協定」（ＡＲＴ），農業部放寬美國馬鈴薯輸台標準，當時賴政府提出高規格把關措施，說服國人，發芽馬鈴薯進口至台灣，也不會釀成食安疑慮。然現況卻是農業部、食藥署分頭稽查，前者篩檢發芽部分，後者則專注於查驗「龍葵鹼」是否超標，雖為分層把關，但這批三三九公噸問題馬鈴薯讓消費者瞭解第一道食安防線恐已出現漏洞。

至於第二層把關的食藥署，看似成功攔截，但最後針對申報廠商加強抽驗力道，對於美國馬鈴薯抽驗比率仍維持原有的百分之二至十，這道雙層把關的食安網似乎顯得搖搖欲墜。

若以新制上路以來進口六千七百餘噸美國馬鈴薯計算，這次驗出龍葵鹼超標的噸數約占百分之五，然而，依照現行百分之二至十抽驗比率，恐怕已有更多漏網之魚製成加工品。

政府鬆綁前端把關機制，恐讓美國馬鈴薯供應商不再嚴格要求輸台的馬鈴薯「一顆也不能發芽」，因為發芽也無妨，有人剔除就好；後端食藥署查驗比率若不提升，恐將導致含有「龍葵鹼」馬鈴薯滲入市場端。危機已現，但衛福部仍不知變通，死守例行標準，篩檢出違規馬鈴薯，懲罰了食品業者，提高查驗比率，而未對整體美國馬鈴薯加強嚴格把關。

此種齊頭式把關作法，看似一視同仁，卻可能讓全國消費者深陷食安危機，衛福部長石崇良對外承諾「若檢出龍葵鹼將調升查驗比率」承諾，淪為空頭支票，更讓當時府院喊出的「逐顆檢驗」更顯諷刺。不論是為國人食安、國內企業著想，政府不該以國際貿易為由，而忽略食安風險，有必要提升進口馬鈴薯邊境查驗比率，強化後端市售稽查，方能安定民心。