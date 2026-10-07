聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／食安漏洞 問題馬鈴薯 真沒流入市場？

聯合報／ 本報記者林琮恩
食藥署上月底查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯。圖／食藥署提供
食藥署上月底查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯。圖／食藥署提供

政府二月放寬美國馬鈴薯進口規定，即使發芽，也可進口，作為加工食材，引發食安疑慮。行政院長卓榮泰一度強調，採「逐顆檢驗」嚴格把關，信誓旦旦保護國人食安。然這批三百多公噸「龍葵鹼」超標、外觀並無發芽的美國馬鈴薯雖於海關遭攔截，卻令人不免懷疑是否已有含毒馬鈴薯流入國內市場

因應「台美貿易協定」（ＡＲＴ），農業部放寬美國馬鈴薯輸台標準，當時賴政府提出高規格把關措施，說服國人，發芽馬鈴薯進口至台灣，也不會釀成食安疑慮。然現況卻是農業部、食藥署分頭稽查，前者篩檢發芽部分，後者則專注於查驗「龍葵鹼」是否超標，雖為分層把關，但這批三三九公噸問題馬鈴薯讓消費者瞭解第一道食安防線恐已出現漏洞。

至於第二層把關的食藥署，看似成功攔截，但最後針對申報廠商加強抽驗力道，對於美國馬鈴薯抽驗比率仍維持原有的百分之二至十，這道雙層把關的食安網似乎顯得搖搖欲墜。

若以新制上路以來進口六千七百餘噸美國馬鈴薯計算，這次驗出龍葵鹼超標的噸數約占百分之五，然而，依照現行百分之二至十抽驗比率，恐怕已有更多漏網之魚製成加工品。

政府鬆綁前端把關機制，恐讓美國馬鈴薯供應商不再嚴格要求輸台的馬鈴薯「一顆也不能發芽」，因為發芽也無妨，有人剔除就好；後端食藥署查驗比率若不提升，恐將導致含有「龍葵鹼」馬鈴薯滲入市場端。危機已現，但衛福部仍不知變通，死守例行標準，篩檢出違規馬鈴薯，懲罰了食品業者，提高查驗比率，而未對整體美國馬鈴薯加強嚴格把關。

此種齊頭式把關作法，看似一視同仁，卻可能讓全國消費者深陷食安危機，衛福部長石崇良對外承諾「若檢出龍葵鹼將調升查驗比率」承諾，淪為空頭支票，更讓當時府院喊出的「逐顆檢驗」更顯諷刺。不論是為國人食安、國內企業著想，政府不該以國際貿易為由，而忽略食安風險，有必要提升進口馬鈴薯邊境查驗比率，強化後端市售稽查，方能安定民心。

食安 馬鈴薯 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

雲林學生免費午餐上路未滿月 議員爆疑加過期氣泡水…23人喝下肚

日本麥當勞北海道91店急停牛肉漢堡 「月見堡、大麥克」下架原因曝光

簡舒培爆吃營養午餐12人不適 北市教育局公布小卷檢驗報告「均屬正常」

相關新聞

骨鬆藥傷顎骨？醫：別自行停藥

全國骨質疏鬆患者高達300萬人，50歲以上女性骨鬆盛行率超過3成。台大醫院及德威口腔醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆指出，隨著接受骨鬆治療患者增加，相關治療藥物造成口腔顎骨壞死風險，值得國人留意。

第36屆醫奉個人獎／林啟禎 選擇人徑稀少的路 守護最弱勢的兒童

「我選擇人跡稀少的路，世界因此有所不同。」以美國詩人羅伯特‧佛洛斯特詩句「未擇之路」說明林啓禎的選擇，可能再貼切不過。37年前，他在台大醫院完成骨科訓練，回到台南成大醫院，把剛啟蒙發展的小兒骨科當作終身志業，為南台灣孩子爭取每一個行走自立的機會，成為所有偏鄉與疑難雜症的最大後援。

健康你我他／看不懂抽血報告 AI教我問對問題

9月時，高齡父親因膝關節劇痛就醫，骨科醫師看抽血報告提醒我：「腎功能在臨界點，血鈉偏低，要特別注意飲食。」當下不知該問什麼，走出診間才發現一張報告竟有這麼多問題：什麼是肌酸酐？為何標示「H」？鈉旁邊印著「L」？很嚴重嗎？該如何小心？

烏國家管弦樂團登台

擁有一五九年歷史、被譽為烏克蘭最高藝術殿堂的「烏克蘭國家歌劇院管弦樂團」將於今年底訪臺，首度登上高雄衛武營音樂廳演出貝多芬跨時代交響鉅作——第九號交響曲「合唱」。

美339噸馬鈴薯被攔下 龍葵鹼超標

因應「台美貿易協定」（ＡＲＴ）放寬馬鈴薯進口標準，農業部二月起修正規定，美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品。新制上路後，衛福部食藥署於九月廿八日首度於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，共三三九點五八公噸，需退運或銷毀。

進口馬鈴薯應抽驗「龍葵鹼」含量 學者：目視難以百分百把關

發芽馬鈴薯含有神經毒素，不能食用，但衛福部於海關攔截這批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯卻未發芽，專家表示，馬鈴薯形狀各異，即使發芽，也不易發現，而彼此汙染，更可能因為氣候、船班運輸環境高溫，導致生成「龍葵鹼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。