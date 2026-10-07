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流感單周219重症44死 創近五年單周最高
國內連續流感門急診就診人次連兩周下降，但上周新增二一九例重症、四十四例死亡病例，近五年單周最高。疾管署指十月一日起公費流感、新冠疫苗開打，接種踴躍，預估這波流感疫情最快十一月即可脫離流行期。
上周新增二一九例重症病例、四十四例死亡個案，大都感染Ａ型H1N1。防疫醫師林詠青表示，北部五十多歲男性死亡個案情況較為特別，本身患有高血壓、糖尿病、慢性腎病，並未施打上一季流感疫苗，九月下旬出現發燒、咳嗽、胸悶及呼吸喘，在家中突然心跳停止，經送醫急救恢復生命徵象。
林詠青指，該個案快篩結果確診Ａ流，胸部Ｘ光顯示雙側肺炎，院方立即收至加護病房給予抗病毒藥物，然病情持續惡化，出現缺氧性腦病變、呼吸衰竭及敗血性休克等嚴重併發症，住院四天過世。符合公費流感疫苗接種資格者務必盡速施打疫苗，降低重症及死亡風險。
疾管署發言人林明誠表示，十月一日健康幣措施上路，只要打疫苗就可累積健康幣，這是不小誘因，加上目前疫情正在流行，讓更多民眾主動接種疫苗。因打氣踴躍，預估最快十一月就可順利脫離流行期。
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