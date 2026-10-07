舊制勞工自提退休金已逾三成 勞部：愈早自提領愈多

「我選擇人跡稀少的路，世界因此有所不同。」以美國詩人羅伯特‧佛洛斯特詩句「未擇之路」說明林啓禎的選擇，可能再貼切不過。37年前，他在台大醫院完成骨科訓練，回到台南成大醫院，把剛啟蒙發展的小兒骨科當作終身志業，為南台灣孩子爭取每一個行走自立的機會，成為所有偏鄉與疑難雜症的最大後援。

2026-10-07 00:23