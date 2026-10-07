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舊制勞工自提退休金已逾三成 勞部：愈早自提領愈多

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動部表示，「純舊制」勞工自提不必等，愈早自提，可以累積愈多的退休金。聯合報系資料照
勞動部表示，「純舊制」勞工自提不必等，愈早自提，可以累積愈多的退休金。聯合報系資料照

勞工退休金條例施行細則」今年七月修正，開放讓純舊制勞工有機會可以自願提繳退休金，純舊制勞工約十一點五萬人，截至目前已有超過三點七萬人自願提繳退休金，等於每三名舊制勞退勞工就有一人自提，提升全體自願提繳率二個百分點以上。

勞動部指出，純舊制勞工參與自提，多數選擇自提百分之六。另根據勞動部統計，截至今年九月卅日止，已經有兩百家事業單位與六六六位勞工合意結存退休金近廿一億元，平均每位約三一五萬餘元。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說明，有些當年選勞退新制但保留舊制年資的勞工，俗稱「舊轉新」勞工，依勞工退休金條例，即可經勞雇雙方合意結清舊制年資退休金，勞工可申請將結清的退休金移入新制個人專戶。截至八月卅一日止，勞雇雙方合意結清保留舊制年資者已有七六六六人，結清約五十六億四九○○萬餘元。

黃維琛指出，依照「勞工退休準備金提撥及管理辦法」規定，當給與標準給付勞工退休金後，如果已無須依「勞基法」支付勞工退休金，或已無必須提撥退休準備金義務時，可以向當地主管機關申請領回。

另截至八月卅一日為止，計有二二二三家事業單位辦理註銷專戶領回事業單位勞工退休準備金賸餘款，約四十一億六二○○萬餘元，其中領回最多的一家金額為兩億六四五五萬餘元。黃維琛表示，對事業單位來說，等於馬上回流一筆靈活金。

勞動部表示，新制上路不久，部分勞雇雙方尚在就結算退休進行協商階段，但「純舊制」勞工自提不必等，愈早自提，可以累積愈多的退休金。

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