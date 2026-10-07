快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

聽新聞
0:00 / 0:00

深入華航幕後 一睹飛航守護者

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
Discovery台灣頻道推出紀錄片「工程先鋒：飛航守護者」，6日首映記者會由華航董事長高星潢 (右四) 、總經理陳漢銘 (右三)、資深副總經理李榮輝 (右二)，與華納兄弟探索集團副總裁大中華區廣告業務及內容發行長馬艶華 (左四)、活水文化導演楊守義（左三）、導演姚執善（左二）共同出席啟動儀式。圖／華航提供
Discovery台灣頻道推出紀錄片「工程先鋒：飛航守護者」，6日首映記者會由華航董事長高星潢 (右四) 、總經理陳漢銘 (右三)、資深副總經理李榮輝 (右二)，與華納兄弟探索集團副總裁大中華區廣告業務及內容發行長馬艶華 (左四)、活水文化導演楊守義（左三）、導演姚執善（左二）共同出席啟動儀式。圖／華航提供

民眾搭機較容易接觸機場、空服人員，但對守護飛安的維修人員的了解少之又少，Discovery頻道全新紀錄片「工程先鋒：飛航守護者」，首度深入中華航空修護工廠，揭開幕後的維修與飛安體系、專業技術、人才培育與安全文化，並於十月九日晚間九時於台灣Discovery頻道首播。

「工程先鋒：飛航守護者」收錄外界難得一見的航機修護與保養作業，從拆卸、檢查、維護、回裝到測試的流程與起落架更換、零件檢測等層層作業與驗證。

紀錄片也深入華航廿四小時修管中心，呈現地面團隊在航機飛行全球各地時，如何即時監控機隊運行，確保每一架航機維持最佳飛航狀態。

此外，華航修護訓練中心運用ＭＲ混合實境與模擬教學設備，培育新世代修護人才，展現完整教育訓練與經驗傳承。

華航董事長高星潢表示，他曾聽空軍老前輩、傳奇人物說過，「空戰出英雄，地勤為先鋒」，而這次紀錄片的取名絲絲入扣，對航空公司來說毫無違和感。

高星潢指出，修護工廠培育逾千人的工程師、維修員，目前線上有近兩千名專業人員，仔細維修每一根螺絲、儀表、發動機、輪子等，後續才能安全飛翔；這次與Discovery合作拍攝紀錄片，將近五個月的溝通、腳本製作、近四個月的拍攝，才完成這影片，歡迎大家周五晚間九時準時觀看。

華航表示，致力將安全視為企業經營最核心的價值，持續投入機隊維護、安全管理制度及修護人才培育，為飛航安全奠定穩健基礎。

華航 守護者 飛安 工廠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華航新紀錄片《工程先鋒：飛航守護者》9日首播

華航啟動徵才 招募逾百人

早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

自駕環球惹議4／林睿哲為何曼谷下機？圈內人推測飛行經驗、旅費不足

相關新聞

骨鬆藥傷顎骨？醫：別自行停藥

全國骨質疏鬆患者高達300萬人，50歲以上女性骨鬆盛行率超過3成。台大醫院及德威口腔醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆指出，隨著接受骨鬆治療患者增加，相關治療藥物造成口腔顎骨壞死風險，值得國人留意。

第36屆醫奉個人獎／林啟禎 選擇人徑稀少的路 守護最弱勢的兒童

「我選擇人跡稀少的路，世界因此有所不同。」以美國詩人羅伯特‧佛洛斯特詩句「未擇之路」說明林啓禎的選擇，可能再貼切不過。37年前，他在台大醫院完成骨科訓練，回到台南成大醫院，把剛啟蒙發展的小兒骨科當作終身志業，為南台灣孩子爭取每一個行走自立的機會，成為所有偏鄉與疑難雜症的最大後援。

健康你我他／看不懂抽血報告 AI教我問對問題

9月時，高齡父親因膝關節劇痛就醫，骨科醫師看抽血報告提醒我：「腎功能在臨界點，血鈉偏低，要特別注意飲食。」當下不知該問什麼，走出診間才發現一張報告竟有這麼多問題：什麼是肌酸酐？為何標示「H」？鈉旁邊印著「L」？很嚴重嗎？該如何小心？

烏國家管弦樂團登台

擁有一五九年歷史、被譽為烏克蘭最高藝術殿堂的「烏克蘭國家歌劇院管弦樂團」將於今年底訪臺，首度登上高雄衛武營音樂廳演出貝多芬跨時代交響鉅作——第九號交響曲「合唱」。

美339噸馬鈴薯被攔下 龍葵鹼超標

因應「台美貿易協定」（ＡＲＴ）放寬馬鈴薯進口標準，農業部二月起修正規定，美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品。新制上路後，衛福部食藥署於九月廿八日首度於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，共三三九點五八公噸，需退運或銷毀。

進口馬鈴薯應抽驗「龍葵鹼」含量 學者：目視難以百分百把關

發芽馬鈴薯含有神經毒素，不能食用，但衛福部於海關攔截這批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯卻未發芽，專家表示，馬鈴薯形狀各異，即使發芽，也不易發現，而彼此汙染，更可能因為氣候、船班運輸環境高溫，導致生成「龍葵鹼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。