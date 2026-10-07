深入華航幕後 一睹飛航守護者

民眾搭機較容易接觸機場、空服人員，但對守護飛安的維修人員的了解少之又少，Discovery頻道全新紀錄片「工程先鋒：飛航守護者」，首度深入中華航空修護工廠，揭開幕後的維修與飛安體系、專業技術、人才培育與安全文化，並於十月九日晚間九時於台灣Discovery頻道首播。

「工程先鋒：飛航守護者」收錄外界難得一見的航機修護與保養作業，從拆卸、檢查、維護、回裝到測試的流程與起落架更換、零件檢測等層層作業與驗證。

紀錄片也深入華航廿四小時修管中心，呈現地面團隊在航機飛行全球各地時，如何即時監控機隊運行，確保每一架航機維持最佳飛航狀態。

此外，華航修護訓練中心運用ＭＲ混合實境與模擬教學設備，培育新世代修護人才，展現完整教育訓練與經驗傳承。

華航董事長高星潢表示，他曾聽空軍老前輩、傳奇人物說過，「空戰出英雄，地勤為先鋒」，而這次紀錄片的取名絲絲入扣，對航空公司來說毫無違和感。

高星潢指出，修護工廠培育逾千人的工程師、維修員，目前線上有近兩千名專業人員，仔細維修每一根螺絲、儀表、發動機、輪子等，後續才能安全飛翔；這次與Discovery合作拍攝紀錄片，將近五個月的溝通、腳本製作、近四個月的拍攝，才完成這影片，歡迎大家周五晚間九時準時觀看。

華航表示，致力將安全視為企業經營最核心的價值，持續投入機隊維護、安全管理制度及修護人才培育，為飛航安全奠定穩健基礎。