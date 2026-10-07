立委籲高鐵增設親子車廂 交部：等新車上線 空間有餘裕就試辦

中秋連假交通塞爆，高鐵疏運引發討論。國民黨立委游顥昨在立法院會質詢時表示，目前台鐵設有親子車廂，高鐵是否有意比照辦理。交通部長陳世凱回應，這是很值得討論的方向，未來等到新車陸續上線，如果空間有餘裕就會趕快試辦。

陳世凱表示，現在高鐵車廂非常擁擠，設置親子車廂是進步的展現，交通部先前有跟高鐵公司討論，這是很值得討論的方向，未來等到高鐵新車陸續上線，如果空間有餘裕就會趕快試辦。行政院長卓榮泰也說，如果車廂有餘裕，非尖峰時段班次的特定車廂，可以進行可行性評估。

民進黨立委張宏陸質詢時則關切，開放敬老卡搭乘高鐵進度如何。陳世凱表示，交通部有跟高鐵公司開會討論，「未來會朝向開放的方向，這個沒有問題」，不過目前高鐵的運量比較吃緊，因此還是希望等到明年七月新車上線，如果運量充足就會朝這個方向進行。

張宏陸說，各縣市敬老卡的點數都在增加，擴大敬老卡點數用途勢在必行，希望在高鐵新車廂上路之前，能夠先完成相關軟硬體建置，「愈晚建置會花愈多錢，提早做可以省錢。」

陳世凱說，這個建議相當好，軟硬體整合部分，「我們可以做就先來做，如果運量起來就會開放」，交通部也會依此方向與高鐵公司協調，以便未來開放敬老卡搭車快速上線。至於所需時間還要經過討論，不過應該不會超過一年，「根據台鐵經驗，沒有超過一年，高鐵應該不困難」。