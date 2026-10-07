快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

聽新聞
0:00 / 0:00

立委籲高鐵增設親子車廂 交部：等新車上線 空間有餘裕就試辦

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（左）、交通部長陳世凱（右）赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（左）、交通部長陳世凱（右）赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影

中秋連假交通塞爆，高鐵疏運引發討論。國民黨立委游顥昨在立法院會質詢時表示，目前台鐵設有親子車廂，高鐵是否有意比照辦理。交通部長陳世凱回應，這是很值得討論的方向，未來等到新車陸續上線，如果空間有餘裕就會趕快試辦。

陳世凱表示，現在高鐵車廂非常擁擠，設置親子車廂是進步的展現，交通部先前有跟高鐵公司討論，這是很值得討論的方向，未來等到高鐵新車陸續上線，如果空間有餘裕就會趕快試辦。行政院長卓榮泰也說，如果車廂有餘裕，非尖峰時段班次的特定車廂，可以進行可行性評估。

民進黨立委張宏陸質詢時則關切，開放敬老卡搭乘高鐵進度如何。陳世凱表示，交通部有跟高鐵公司開會討論，「未來會朝向開放的方向，這個沒有問題」，不過目前高鐵的運量比較吃緊，因此還是希望等到明年七月新車上線，如果運量充足就會朝這個方向進行。

張宏陸說，各縣市敬老卡的點數都在增加，擴大敬老卡點數用途勢在必行，希望在高鐵新車廂上路之前，能夠先完成相關軟硬體建置，「愈晚建置會花愈多錢，提早做可以省錢。」

陳世凱說，這個建議相當好，軟硬體整合部分，「我們可以做就先來做，如果運量起來就會開放」，交通部也會依此方向與高鐵公司協調，以便未來開放敬老卡搭車快速上線。至於所需時間還要經過討論，不過應該不會超過一年，「根據台鐵經驗，沒有超過一年，高鐵應該不困難」。

高鐵 車廂 陳世凱 台鐵 交通部長 卓榮泰 行政院長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立委盼高鐵新車設親子車廂 陳世凱：值得試辦的方向

立委盼開放敬老卡搭高鐵 卓榮泰：建置軟硬體後與高鐵協調

戰超尖峰…高鐵增8班南下台中 全車自由座

國慶鼓勵分流 高鐵再加開深夜收班車

相關新聞

骨鬆藥傷顎骨？醫：別自行停藥

全國骨質疏鬆患者高達300萬人，50歲以上女性骨鬆盛行率超過3成。台大醫院及德威口腔醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆指出，隨著接受骨鬆治療患者增加，相關治療藥物造成口腔顎骨壞死風險，值得國人留意。

第36屆醫奉個人獎／林啟禎 選擇人徑稀少的路 守護最弱勢的兒童

「我選擇人跡稀少的路，世界因此有所不同。」以美國詩人羅伯特‧佛洛斯特詩句「未擇之路」說明林啓禎的選擇，可能再貼切不過。37年前，他在台大醫院完成骨科訓練，回到台南成大醫院，把剛啟蒙發展的小兒骨科當作終身志業，為南台灣孩子爭取每一個行走自立的機會，成為所有偏鄉與疑難雜症的最大後援。

健康你我他／看不懂抽血報告 AI教我問對問題

9月時，高齡父親因膝關節劇痛就醫，骨科醫師看抽血報告提醒我：「腎功能在臨界點，血鈉偏低，要特別注意飲食。」當下不知該問什麼，走出診間才發現一張報告竟有這麼多問題：什麼是肌酸酐？為何標示「H」？鈉旁邊印著「L」？很嚴重嗎？該如何小心？

烏國家管弦樂團登台

擁有一五九年歷史、被譽為烏克蘭最高藝術殿堂的「烏克蘭國家歌劇院管弦樂團」將於今年底訪臺，首度登上高雄衛武營音樂廳演出貝多芬跨時代交響鉅作——第九號交響曲「合唱」。

美339噸馬鈴薯被攔下 龍葵鹼超標

因應「台美貿易協定」（ＡＲＴ）放寬馬鈴薯進口標準，農業部二月起修正規定，美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品。新制上路後，衛福部食藥署於九月廿八日首度於邊境查驗出首批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，共三三九點五八公噸，需退運或銷毀。

進口馬鈴薯應抽驗「龍葵鹼」含量 學者：目視難以百分百把關

發芽馬鈴薯含有神經毒素，不能食用，但衛福部於海關攔截這批「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯卻未發芽，專家表示，馬鈴薯形狀各異，即使發芽，也不易發現，而彼此汙染，更可能因為氣候、船班運輸環境高溫，導致生成「龍葵鹼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。