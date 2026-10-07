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赴日團費同期漲近1成！旅遊旺季後延 秋天恐不再便宜

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
隨著旅客為避開盛夏高溫，把假期往秋季延後，「秋天比較便宜」的觀念正在改變。圖為桃機二航廈出境旅客。記者黃仲明／攝影
隨著旅客為避開盛夏高溫，把假期往秋季延後，「秋天比較便宜」的觀念正在改變。圖為桃機二航廈出境旅客。記者黃仲明／攝影

過去九至十一月是旅遊市場典型的「平季」，暑假結束後機票、飯店及旅行團價格通常會回落，不少旅客因此選擇秋天出國。不過，隨著全球旅客為避開盛夏高溫，把假期往秋季延後，「秋天一定比較便宜」的觀念正在改變。

全球頂級豪華與體驗式旅遊顧問聯盟Virtuoso資料顯示，今年秋季訂位較去年同期增加五十九％，義大利日本希臘法國等傳統熱門目的地都受到旅客青睞，導致原本「淡季價格」逐漸消失。

旅行業品保協會今年八月公布的市場觀察指出，受到通膨、機場稅及燃料成本等因素影響，今年十至十二月日本團費較去年同期約上漲七至十％，較今年七至九月傳統旺季價格也上漲約五至十％，與過去第四季通常低於第三季的情況不同。

加上今年日本又頻繁遭遇高溫、颱風、豪雨等極端天氣，航班異動增加，旅客若遇取消或延誤，還可能增加改票、住宿及餐食等額外支出。

品保協會東北亞線旅遊委員黃清凉表示，過去暑假是日本旅遊旺季，但近年暑假市場表現並未特別突出，加上今年多次受到颱風影響，航班取消甚至出現旅客「回不來」的情況，也連帶影響後續團體行程。他認為，面對自由行旅客占大宗的日本市場，旅行社未來商品勢必持續往地方、季節及主題型商品發展，才能夠有競爭力。

品保協會歐洲線旅遊委員、永信旅遊副總經理陳榮信表示，近年歐洲七、八月旅遊市場已逐漸出現變化，不見得是氣候變遷的單一因素影響，歐洲傳統建築設計冬暖夏涼，但現在因聖嬰現象造成夏天太熱，又受限當地法規無法加裝冷氣，種種原因讓歐洲人自己在夏季也不長途出遊，市場面就反應出旅遊趨勢朝九到十一月遞延。

他觀察，目前旅行業可開發的秋季歐洲目的地，包括南義、西班牙、葡萄牙及突尼西亞等地，這些地區進入秋季後氣候相對舒適，反而適合台灣旅客避開盛夏高溫前往。

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