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烏國家管弦樂團登台

聯合報／ 本報訊
擁有一五九年歷史的烏克蘭國家歌劇院管弦樂團，即便在戰火中對藝術的堅持仍未止歇，期盼持續透過音樂與世界交流。圖／聯合數位文創提供
擁有一五九年歷史的烏克蘭國家歌劇院管弦樂團，即便在戰火中對藝術的堅持仍未止歇，期盼持續透過音樂與世界交流。圖／聯合數位文創提供

擁有一五九年歷史、被譽為烏克蘭最高藝術殿堂的「烏克蘭國家歌劇院管弦樂團」將於今年底訪臺，首度登上高雄衛武營音樂廳演出貝多芬跨時代交響鉅作——第九號交響曲「合唱」。

烏克蘭國家歌劇院管弦樂團傳承了純正的歐洲古典樂傳統，即便面對動盪與衝突，對於藝術的堅持與信仰也從未止息，樂手們曾在沒有電力的排練室中倚靠燭光練習，也曾在防空洞中為市民演奏安撫心靈的旋律，並持續透過國際巡演推動文化交流，以音樂向世界傳遞烏克蘭堅韌不屈的人文精神。

本次訪臺由音樂總監米柯拉．迪亞杜拉親自領軍，他是當代烏克蘭最具代表性的指揮家之一，其對貝多芬交響曲作品的詮釋，以磅礡的戲劇張力、深刻的音樂結構與細膩的情感層次在國際上廣受讚譽，來臺將期盼以音符作為跨越國界的語言，與臺灣觀眾展開深刻而真摯的對話。

音樂會將於十二月二十六日在高雄衛武營音樂廳首演，二十七日移師台北國家音樂廳，雙人套票享九折優惠，購票請至udn售票網或洽客服專線（○二）二六四九一六八八。

烏克蘭 交響曲 衛武營

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