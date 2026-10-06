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大樂透頭獎連8槓 下期獎金上看3.1億元

中央社／ 台北6日電

大樂透第115094期今晚開獎。中獎號碼為39、20、32、06、36、04，特別號23；派彩結果，頭獎槓龜，連8槓，下期（9日）預估銷售新台幣1.7至1.9億元，頭獎金額上看3.1億元。

大樂透中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出5組，總中獎注數為6注，其中4組為單注中獎，1組為2注均分；本期5000元獎項開出475注。

活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為30組，剩餘40組，累積開出5000元獎項注數為3639注，剩餘2361注，次期（9日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。

貳獎1注中獎，獎金618萬7284元。

中秋加碼獎：42、19、38、11、48、34、36、01。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

大樂透

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