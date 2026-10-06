大樂透頭獎連8槓 下期獎金上看3.1億元

台鐵一名年資超過10年的司機員，去年在潮州基地擅闖紅燈，差點導致與他列車直接對撞。事隔一年，有關單位啟動調查，發現他同時涉有超速行駛，暫停駕駛職務4個月。卻沒想到，他因不滿處分，找立委施壓，並向台鐵索賠28萬。對此，台鐵回應，該名司機需經測驗合格後方能重新擔任司機員工作，且公司針對不適任駕駛，設有汰換機制。

2026-10-06 21:25