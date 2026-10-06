好日子過太爽？網見日圓匯率哀號 林氏璧揭血淚史嘆：現在都超甜價

日圓匯率近年長期維持低檔，加上僅有1小時時差、食物美味、風景優美等因素，日本可說是近期台灣人出國旅遊的首選。不過，一名網友提到最近準備到東京旅遊，曬出一張日圓匯率圖讓他哀嘆「我是什麼很賤的人嗎」。對此，日本旅遊達人林氏璧親自揭露「日圓匯率血淚史」，感嘆「就算不退稅，就算通膨，對我來說，都還是甜甜價啦」。

林氏璧今（6）日在臉書曬出一張截圖，只見一名網友提到最近準備到東京旅遊，但日圓匯率卻大於0.2，對此他十分不解近期日圓匯率為何會大於0.2，哀嘆「我是什麼很賤的人嗎」。

對於網友哀嘆「日圓匯率大於0.2」，林氏璧直呼「日圓匯率於我如浮雲」。林氏璧解釋，2008年爆發雷曼兄弟金融海嘯，避險資金瘋狂湧入，讓日圓一口氣衝上0.36。2011年時，又疊加美債降評、歐債危機以及日本311大地震等極端狀況，進一步將日圓推向0.39到0.40的天價。談到血淚史，林氏璧直言「升破0.2就大呼小叫」，有考慮到曾買在匯率0.39的可憐蟲心境嗎？坦言現在日圓匯率不論0.19、0.21，都是超甜價。

此外林氏璧分析，假設一趟日本行旅費10萬日圓，即使匯率從0.1980升到0.203，最終不過相差新台幣500元或是2500日圓，「吃兩碗拉麵就沒了，放寬心吧！」對於近期日圓匯率漲跌，林氏璧認為除非是買房基金，否則根本不必在乎。林氏璧指出，近期的日圓都是歷史等級的相對低點，「就算不退稅，就算通膨，對我來說，都還是甜甜價」。