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蔣萬安、沈伯洋毒品減害與提供針頭攻防戰 公衛師籲理性討論不必對立

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
戒毒成癮治療的方式之一，是透過清潔針具及美沙冬治療降低感染風險。示意圖。聯合報系資料照
戒毒成癮治療的方式之一，是透過清潔針具及美沙冬治療降低感染風險。示意圖。聯合報系資料照

年底選戰接近，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長候選人沈伯洋針對毒品減害及提供針頭議題進行攻防，台北市公共衛生師公會呼籲，藥癮問題涉及健康、公共安全與社會支持，需要以理性、科學與關懷共同面對。

北市公衛生公會表示，面對毒品犯罪，依法防制是政府的責任；對於陷入藥物使用與成癮困境的人，也需要適當的預防、治療、減害與社會支持，不同觀點應討論而非讓差異成為對立。

北市公衛師公會理事長翁瑞宏表示，依法防制毒品犯罪、降低藥物非法供應及違法行為，是維護社會安全的重要工作；對於已經使用藥物或陷入成癮困境的人，則需要從健康風險、治療與社會支持等面向提供適當介入。應以學證據了解哪些方法能夠降低健康風險、增加治療機會，並依據實際結果持續調整。

翁瑞宏說，減害是公共衛生所使用的健康介入方式之一，主要著眼於降低已經存在的健康危害。對於藥物使用與成癮問題，除了預防與治療，也應關注感染、過量及其他可能造成的健康傷害。因此，相關措施應持續接受科學與實務檢驗，觀察是否能降低健康風險、增加治療與服務的可近性，並依據實際結果適時修正。

翁瑞宏表示，公共衛生追求群體健康與公共利益，同時也應尊重每一個人的基本權利與尊嚴，藥物使用與成癮問題往往伴隨疾病、家庭、教育、工作及社會環境等複雜因素。毒品與成癮問題涉及疾病預防、感染症防治、治療與社會支持，需要不同專業共同合作，政府在規劃相關政策時，也應充分納入公共衛生、醫療、心理與社工等專業意見，形成更完整的健康策略。

翁瑞宏說，公共衛生最終面對的不只是統計數字與政策成效，而是一個又一個真實的人，社會針對社會對藥癮問題的討論，應逐漸回到共同關心的事情，如何減少傷害、增加治療與支持的機會，及如何讓社會更加健康與安全。不同觀點可以存在，政策也可以持續討論與檢驗；重要的是，在意見不同的時候，仍然保留理解與尊重。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔣萬安 沈伯洋 公衛 毒品

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