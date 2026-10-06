臺安基金會「送愛偏鄉・圓夢計畫」連續4年 今年走進台東陪伴66位孩子

一份心願，也許只是一雙運動鞋、一件生活用品，對孩子而言，可能代表著「有人看見我、有人在乎我」。臺安基金會今天舉辦「2026送愛偏鄉・圓夢計畫」發布會，邀請社會大眾透過認領孩子心願、捐款支持或分享計畫資訊，一起成為陪伴偏鄉孩子成長的力量。

臺安基金會與臺安醫院、時兆文化、希望電視台、基督復臨安息日會台灣區會及北亞太分會台灣辦事處，共同啟動第四年的圓夢行動。這項行動服務的足跡，從南投縣仁愛鄉延伸至嘉義縣阿里山鄉，今年再走進台東偏鄉校園。前三年累計服務133人次，今年則前往初來國小暨新武分校、霧鹿國小暨利稻分校四所偏鄉學校，陪伴66位孩子說出自己的心願，四年累計服務達199人次。

基金會團隊實際走進台東四所學校，透過心願卡、孩子訪談及影像紀錄，傾聽孩子真正的需要。從一張張心願卡、一段段孩子親口說出的期待中，看見的不只是他們想收到什麼，更是孩子對生活、學習與成長最單純的盼望。

在一張張心願卡中，有孩子寫下希望能有一雙新的運動鞋。看似簡單的願望，背後卻是孩子日常生活中最真實的期待。因為喜歡運動，也常在校園裡活動，一雙合適的鞋子，對孩子而言不只是一份禮物，更是一份陪伴他繼續奔跑、成長的支持。

臺安基金會表示，「送愛偏鄉・圓夢計畫」圓的不只是一個心願，更希望讓偏鄉的孩子知道：「即使距離很遠，仍然有人看見他、關心他，也願意陪伴他成長。」透過一次次走進校園、聽孩子說出自己的需要，期待讓每一份認領，不只是禮物的送達，更成為人與人之間的一份連結。

臺安醫院表示，除了醫療照顧之外，孩子的陪伴、教育與成長同樣值得被關心，也期待透過醫院的平台與不同機構的合作，讓關懷從醫療現場延伸到更多需要陪伴的地方。

對臺安基金會而言，圓夢不是一次性的送禮，而是一個走進孩子生活、看見需要並持續建立關係的過程。「2026送愛偏鄉・圓夢計畫」相關認領及支持資訊，可至臺安基金會官方網站及Facebook粉絲專頁查詢。

●臺安基金會

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