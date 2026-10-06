從起落架更換到混合實境訓練 Discovery直擊華航修護第一線

飛機起飛前，地面修護團隊如何確保飛安？Discovery台灣頻道推出紀錄片《工程先鋒：飛航守護者》，首度深入中華航空修護工廠，記錄航機拆卸、檢查、維護、回裝及測試等作業，也走進24小時修管中心，呈現工程師如何監控全球機隊運作。紀錄片將於10月9日晚間9時首播，並陸續在東南亞及日本播出。

華航今天舉行紀錄片首映記者會，董事長高星潢、總經理陳漢銘出席。影片聚焦航機修護第一線，呈現工程師檢測零件、執行維修作業，以及起落架更換等外界少有機會看見的工作流程，揭開每趟飛行背後的技術與安全把關。

華航表示，除了機體維修，紀錄片也深入華航24小時修管中心，記錄地面團隊如何即時掌握航機在全球各地的運行狀況，協助處理飛機運作問題，維持機隊正常運作。華航資深副總經理李榮輝、修護工廠總廠長李志偉及第一線修護人員也在片中分享工作經驗，呈現飛機維修所需的專業分工與團隊合作。

面對航空修護人才培育，華航也在紀錄片中展示修護訓練中心的教學設備，運用混合實境（MR）及模擬教學，協助新進人員熟悉維修程序、累積實務經驗，傳承專業技術。

華航指出，飛航安全仰賴完善的維修制度、專業技術及人才培育，將持續投入機隊維護與修護訓練，並歡迎對航空維修有興趣的年輕世代投入相關領域。《工程先鋒：飛航守護者》10月9日晚間9時於Discovery台灣頻道首播。

Discovery 台灣頻道推出紀錄片 《工程先鋒：飛航守護者》，今天首映記者會由華航董事長高星潢 (右四) 、總經理陳漢銘 (右三)、資深副總經理李榮輝 (右二)，與華納兄弟探索集團副總裁大中華區廣告業務及內容發行長馬艶華 (左四)、活水文化導演楊守義（左三）、導演姚執善（左二）共同出席啟動儀式。圖／華航提供