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未調抽驗比率遭質疑！339公噸美國馬鈴薯檢出龍葵鹼 食藥署：偶發事件

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
今年2月進口美國發芽馬鈴薯因有「龍葵鹼」毒物疑慮，引發民眾恐慌。邊境攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，面對外界疑慮，食藥署今天表示，對美國馬鈴薯抽驗比率，仍維持一般抽批方式，僅抽驗2%至10%。記者杜建重／攝影
今年2月進口美國發芽馬鈴薯因有「龍葵鹼」毒物疑慮，引發民眾恐慌。邊境攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，面對外界疑慮，食藥署今天表示，對美國馬鈴薯抽驗比率，仍維持一般抽批方式，僅抽驗2%至10%。記者杜建重／攝影

農業部2月放寬美國馬鈴薯把關機制，發芽馬鈴薯不必整批退運，剔除發芽部分就能繼續加工。衛福部食藥署今天公布，於邊境攔截新制上路以來首批龍葵鹼超標美國馬鈴薯，並依規定維持一般抽批查驗比率2%至10％，外界質疑未調升抽驗比率。食藥署北區管理中心主任劉芳銘晚間強調，本案為「偶發事件」，且雖未調升至加強抽批查驗，但已採最高比率10%查驗。

食藥署晚間發布新聞稿指出，自108年1月1日起，馬鈴薯不論發芽與否，須符合龍葵鹼低於每公斤200毫克規定，該署對輸入馬鈴薯之食品安全衛生管理及限量標準均未改變。本次不合格產品外觀未發芽，經食藥署於邊境主動抽驗，檢出龍葵鹼每公斤248毫克，不符合「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，該批產品已依規定辦理退運，未流入國內市場。

食藥署說明，此案為近半年首次發生輸入馬鈴薯總配醣生物鹼不符規定，針對本次違規業者，食藥署已依「食品及相關產品輸入查驗辦法」，將其後續輸入產品由一般抽批查驗調升為加強抽批查驗，抽驗率提高至20%至50%；後續如再有不符合規定情形，將依規定進一步提高抽驗強度，最高可採100%逐批查驗。

外界質疑，「食品及相關產品輸入查驗辦法」第9條規定，查驗機關依國內外產品安全衛生資訊或科學證據，認有危害安全衛生之虞時，仍可調升抽驗比率至逐批查驗，為何食藥署未循此管道調升對美國馬鈴薯抽驗比率？農業部放鬆標準，食藥署邊境把關是否應連帶提升？

對此，劉芳銘說明，已對華元食品調升查驗比率至加強抽批，抽驗比率為20%至50%，對其他產品亦採相同管理模式，出現系統性問題、重大國際警訊，如日前中國大陸發生甲醛白菜案，食藥署即對輸入國內白菜產品採監視查驗，但本次美國馬鈴薯僅此一批，也無特殊警訊，屬「偶發事件」，因此維持原查驗比率，但已採一般抽批中最高抽驗比率10%。

劉芳銘強調，農業部雖調整其管理模式，但食藥署把關標準不變，全力為民眾食品安全及健康把關之立場，針對輸入食品，以科學風險評估為基礎，嚴謹執行邊境管理措施，並運用AI人工智慧「邊境預測智能系統」輔助風險管理，依查驗結果滾動調整查驗措施，持續攔阻不合格產品進入國內市場，嚴格把關輸入食品安全。

抽驗 馬鈴薯 食藥署

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