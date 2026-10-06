跨海守護21年 北榮攜手健保署、金門縣政府向20位離島醫療夥伴致敬

台北榮總支援金門醫療21年，與在地醫療團隊攜手守護鄉親健康。衛福部健保署為向長期奉獻離島醫療的夥伴表達謝意，台北業務組特別舉辦「深耕偏鄉醫事人員感恩會」，表揚20位支援金門超過10年且近5年皆未中斷的醫事人員，感謝他們以專業與堅持，讓醫療照護跨越海峽，走進鄉親的生活。

台北榮總臉書指出，該院自2005年承接「全民健康保險金門地區醫療給付效益提升計畫」（簡稱金門IDS計畫），在健保署、金門縣政府及衛生福利部金門醫院的共同合作下，依在地需求提供急診、專科門診與駐診支援，逐步強化金門醫療量能，縮短城鄉醫療資源差距。

在各方長期投入下，金門醫療服務持續進步。依「114年度金門縣醫療服務滿意度調查報告書」，民眾對金門醫院的醫療服務滿意度，由2023年83.4%、2024年88.7%，提升至去年92.3%，連續3年成長。這份肯定，是中央與地方、支援團隊及在地醫療人員共同努力的成果，也是持續精進照護的動力。

多年來，北榮已協助金門醫院強化具備卓越的急重症照護能力，並建置心導管服務，提供腦血管疾病處置及癌症化學治療等，急性心肌梗塞病人數量及死亡率顯著改善，許多腦中風、頭部外傷甚至主動脈剝離的病人都於黃金時間內在金門醫院就地得到妥善處置。

遴派教授級主治醫師到金門開診，也讓病人多一份留在家鄉接受照護的選擇，家屬也能減少跨海奔波，多一些陪伴親人的時間。每一次支援、每一項服務的建立，都是希望鄉親在需要時，能就近獲得適切照護。

感恩會由健保署台北業務組長李純馥代表健保署頒發獎牌，金門縣衛生局李金治局長特別致贈每位獲獎同仁金門高粱酒，表達來自金門的誠摯謝意。

此次共有20位醫事人員接受表揚，包括麻醉科醫師朱圻鈞、林素滿、王審之、楊舜欽、劉靖揚；心臟內科醫師王維庭；小兒神經科醫師張開屏；皮膚科醫師張雲亭；新陳代謝科醫師雷尊翔、葉振聲；血液腫瘤科醫師陳三奇；放射科放射師羅怡菁、劉春蘭、江惠如、葉昱伶、林嘉秀、李月惠；以及神經內科醫檢師周怡君、陸治雯、王惠姿等人，他們長期投入離島醫療支援，以專業與行動陪伴金門鄉親超過10年，是金門鄉親生命健康保障的重要後盾，也是與金門鄉親長久相伴的珍貴情誼。

近年大量金門醫院公費生及金保生完成專科醫師訓練後返回金門服務，金門地區醫療在地化目標達成指日可待，感謝北榮醫師及各職類醫事人員21年來長時間的支援，達成國家交付關鍵使命。

北榮感謝健保署的政策支持、金門縣政府與衛生局的協力，以及金門醫院團隊長年的合作，更向每一位投入離島服務的同仁致敬。21年的同行，凝聚了夥伴的付出與鄉親的信任。未來，本院將秉持照顧病人的初心，與各方夥伴攜手，讓專業與關懷在金門扎根，守護鄉親健康。