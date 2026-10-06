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調查曝國人年花2.4萬、吃6.6項保健食品 不分男女最常吃維生素B群

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣保健食品學會理事長潘敏雄分析，民眾對保健食品的投入，可說是「吃得多、開始得早且停不下來」。記者林琮恩／攝影
台灣保健食品學會理事長潘敏雄分析，民眾對保健食品的投入，可說是「吃得多、開始得早且停不下來」。記者林琮恩／攝影

國人愛吃保健食品，一份全台調查顯示，民眾每年平均吃下6.6項保健食品，且社經地位愈高，吃下的保健食品項目愈多，民眾平均每年花費2.4萬元在購買保健食品，最常食用的保健食品選項，不分男女都是「維生素B群」，百分之72%「不吃保健食品會不安」。台灣保健食品學會理事長潘敏雄分析，民眾對保健食品的投入，可說是「吃得多、開始得早且停不下來」。

顧問公司針對全台逾千位18歲以上民眾進行問卷調查，發現我國民眾一年平均吃6.6項保健食品，平均開始吃保健食品的年齡是36.5歲，教育程度大學及以上者年吃6.9項，年收入100萬元以上者吃8.1項；雙北民眾平均每人年吃超過7項，高於南部地區，台南市為6.4項、高雄市僅6.3項，而女性平均年吃7項，高於男性的6項，不論男女，民眾最常吃的保健食品均為維生素B群。

調查顯示，民眾每年實際花費2.4萬元購買保健食品，且金額隨著年齡增長而提高，18至29歲「Z 世代」年花1.7萬元，逐步上升至60歲以上「壯世代」2.9 萬，不同於外界認為「女性更願意投資健康」傳統印象，男性每年實際花費2.55萬元，高出女性2.3萬元10%，此外，民眾每月平均花費金額與「每月最高可接受花費金額存在約25.6%落差，又以壯世代30.5%最高。

潘敏雄指出，此份調查顯示，民眾自評健康狀態為72分，高達4分之1民眾自認健康狀況不及格，而保健食品助益程度為71分，綜合社經地位愈高者吃愈多的調查結果，可發現民眾食用健康食品的項目數量，反映的是「購買力」，而非補充的「精準度」，加上72%民眾不吃保健食品不安心，可見民眾已出現「焦慮式補充」，建議應回歸健康需求評估本身。

台灣食品產業發展協會理事長王繼中指出，產業界推動機能食品認證機制，衛福部食藥署已著手研擬制度，未來保健食品將分成具有實質科學證據保健功效，經查驗登記取得「小綠人」標章的健康食品，及介於一般食品與功能性食品之間的「機能性食品」，依現行規劃，這類機能性食品不需經過查驗登記，但要向主管機關登錄，包含葉黃素等17項成分，有其對應可用的功效字句。

保健食品 健康

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