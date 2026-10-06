美進口馬鈴薯龍葵鹼超標 陳菁徽籲全面提高抽驗標準防漏網

政府因應台美貿易協定（ART）放寬美國進口馬鈴薯規定，食藥署近日卻抽撿到首批「龍葵鹼」超標美馬鈴薯近340公噸。國民黨立委陳菁徽表示，不合格的產品絕對不得放行，食藥署只針對特定廠商提高查驗標準，而非全面提高，應用更高的標準審慎評估。

農業部因應台美ART，自2月起修正規定，過去加工進口馬鈴薯發現發芽即退運，改為放行美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品，發芽馬鈴薯有產生毒物「龍葵鹼」疑慮，引發民眾恐慌。衛福部食藥署今公布，攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，但對美國馬鈴薯抽驗比率，維持一般抽批，僅抽驗2%至10%。

陳菁徽表示，此批有毒馬鈴薯的龍葵鹼含量高出限量24%，要求農業部、衛福部及食藥署應立即向美方要求查明超標原因、提出改善措施，並檢討後續抽驗安排。

陳菁徽表示，台灣守護食安的立場必須明確，不合格的產品絕對不得放行。目前食藥署只針對特定廠商提高查驗標準，而非全面提高；食藥署應該用更高的標準審慎評估，是否在近三個月內，全面提高檢驗標準，避免漏網之魚，進而影響國人食安健康。