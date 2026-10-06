美國馬鈴薯龍葵鹼超標仍維持低抽驗 林沛祥批喪權辱國、友美成媚美

政府因應台美貿易協定（ART）放寬美國進口馬鈴薯規定，食藥署近日攔截首批「龍葵鹼」超標美馬鈴薯近340公噸，卻仍維持2%至10%低抽驗率。國民黨立委林沛祥批政府把關如玩俄羅斯輪盤，表示「友美成媚美」，喪權辱國，將食安當談判籌碼，要求全面檢討制度，失職首長應下台負責。

林沛祥說，這已經不是一顆馬鈴薯的問題，而是政府到底把台灣人民的健康擺在第幾順位的問題。過去發芽的進口加工馬鈴薯就是退運，現在為了台美貿易協定，規定放寬了，可以挑掉再加工。結果新制上路沒多久，就查到一批美國馬鈴薯總配糖生物鹼超標，重量高達339.58公噸。

林沛祥指出，更荒謬的是，這批甚至還不是因為「發芽」被抓到，而是外觀看起來沒有發芽，例行抽驗才發現超標。這不是更證明食安不能只靠肉眼、不能拿來賭嗎？結果339公噸被抓包之後，食藥署告訴大家「美國馬鈴薯的抽驗率還是維持2%到10%」，這到底是在替人民把關，還是在替美國農產品開快速通關？

林沛祥表示，對美談判可以談，台美關係也當然重要，但是如果談到最後，市場開放了、標準放寬了，連人民健康的安全係數都跟著打折，他只能用四個字形容「喪權辱國」，政府不能把「友美」搞成「媚美」，更不能一路舔美、賣國，舔到最後連國人的健康都可以拿上談判桌當籌碼。

林沛祥表示，這一次幸好抽到了、攔下來了，請問抽驗只有2%到10%，沒抽到的呢？食安不是俄羅斯輪盤，人民更不是政府談判桌上的籌碼。此事不能只叫基層承辦人寫報告了事，從農業部修改輸入規定，到衛福部、食藥署的風險管理與抽驗制度，都應該全面檢討。

林沛祥批，如果連「為什麼放寬、誰同意放寬、風險評估在哪裡、為什麼出了339公噸超標還不提高全面抽驗」都講不清楚，衛福部、農業部、經濟部等相關部會首長就不應該只是道歉而已。該負政治責任的負責，該檢討的檢討，該下台的就下台。因為官位可以換人，國人的健康，沒有退運重來的機會。