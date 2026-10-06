快訊

61歲日男退休想先躺一個月！妻馬上遞出一張清單 他看完忍不住笑了

蔡康永捲政治風暴恐影響「康熙」合體？幕後推手曝真實進度

半導體用電高成長 傳要台積電「包電廠」？台電說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

美國馬鈴薯龍葵鹼超標仍維持低抽驗 林沛祥批喪權辱國、友美成媚美

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。聯合報系資料照
國民黨立委林沛祥。聯合報系資料照

政府因應台美貿易協定（ART）放寬美國進口馬鈴薯規定，食藥署近日攔截首批「龍葵鹼」超標美馬鈴薯近340公噸，卻仍維持2%至10%低抽驗率。國民黨立委林沛祥批政府把關如玩俄羅斯輪盤，表示「友美成媚美」，喪權辱國，將食安當談判籌碼，要求全面檢討制度，失職首長應下台負責。

林沛祥說，這已經不是一顆馬鈴薯的問題，而是政府到底把台灣人民的健康擺在第幾順位的問題。過去發芽的進口加工馬鈴薯就是退運，現在為了台美貿易協定，規定放寬了，可以挑掉再加工。結果新制上路沒多久，就查到一批美國馬鈴薯總配糖生物鹼超標，重量高達339.58公噸。

林沛祥指出，更荒謬的是，這批甚至還不是因為「發芽」被抓到，而是外觀看起來沒有發芽，例行抽驗才發現超標。這不是更證明食安不能只靠肉眼、不能拿來賭嗎？結果339公噸被抓包之後，食藥署告訴大家「美國馬鈴薯的抽驗率還是維持2%到10%」，這到底是在替人民把關，還是在替美國農產品開快速通關？

林沛祥表示，對美談判可以談，台美關係也當然重要，但是如果談到最後，市場開放了、標準放寬了，連人民健康的安全係數都跟著打折，他只能用四個字形容「喪權辱國」，政府不能把「友美」搞成「媚美」，更不能一路舔美、賣國，舔到最後連國人的健康都可以拿上談判桌當籌碼。

林沛祥表示，這一次幸好抽到了、攔下來了，請問抽驗只有2%到10%，沒抽到的呢？食安不是俄羅斯輪盤，人民更不是政府談判桌上的籌碼。此事不能只叫基層承辦人寫報告了事，從農業部修改輸入規定，到衛福部、食藥署的風險管理與抽驗制度，都應該全面檢討。

林沛祥批，如果連「為什麼放寬、誰同意放寬、風險評估在哪裡、為什麼出了339公噸超標還不提高全面抽驗」都講不清楚，衛福部、農業部、經濟部等相關部會首長就不應該只是道歉而已。該負政治責任的負責，該檢討的檢討，該下台的就下台。因為官位可以換人，國人的健康，沒有退運重來的機會。

今年2月進口美國發芽馬鈴薯因有「龍葵鹼」毒物疑慮，引發民眾恐慌。邊境攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，面對外界疑慮，食藥署今天表示，對美國馬鈴薯抽驗比率，仍維持一般抽批方式，僅抽驗2%至10%。記者杜建重／攝影
今年2月進口美國發芽馬鈴薯因有「龍葵鹼」毒物疑慮，引發民眾恐慌。邊境攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，面對外界疑慮，食藥署今天表示，對美國馬鈴薯抽驗比率，仍維持一般抽批方式，僅抽驗2%至10%。記者杜建重／攝影

抽驗 馬鈴薯 超標 林沛祥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國馬鈴薯未發芽仍檢出葵鹼 專家指肉眼難百分百發現、高溫也恐產生

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

【重磅快評】徐佳青視官箴為無物 是縱容下的產物

雲林學生免費午餐上路未滿月 議員爆疑加過期氣泡水…23人喝下肚

相關新聞

獨／超速＋闖紅燈差點對撞！台鐵員工控：司機關說濫訴 不適任應汰除

台鐵一名年資超過10年的司機員，去年在潮州基地擅闖紅燈，差點導致與他列車直接對撞。事隔一年，有關單位啟動調查，發現他同時涉有超速行駛，暫停駕駛職務4個月。卻沒想到，他因不滿處分，找立委施壓，並向台鐵索賠28萬。對此，台鐵回應，該名司機需經測驗合格後方能重新擔任司機員工作，且公司針對不適任駕駛，設有汰換機制。

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

10月6日下午4時41分，台灣西南部海域發生芮氏規模4.5地震，最大震度為高雄市3級，深度34.1公里，周邊地區亦有不同程度震感。

財神光顧！基隆全聯義二門市開出千萬特別獎 統一雲端中百萬只花39元

財政部7到8月統一發票中獎號碼，位基隆市信四路的全聯義二門市店開出特別獎1千萬元，該名幸運兒消費548元即獲得財神爺青睞；另一組雲端發票專屬100萬元獎落在基隆市七堵區工建路的統一超商，這位幸運兒於7月15日到該超商購買軟糖及棒棒糖，僅花39元。

國內出現傷寒本土病例 30多歲女食生魚片後發燒、嘔吐 四度就醫才確診

國內新增一例傷寒本土病例，為中部30多歲女性，潛伏期間曾至外縣市食用生魚片、生蠔等海鮮料理，8月下旬出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，就醫後改善，9月上旬再度出現間歇性發燒、伴隨頭痛及全身痠痛，就醫採檢送驗確診，但前後四度就醫，所幸住院治療一周後，目前已康復出院；接觸者5人，均無疑似症狀。

紙袋千萬別丟！日本神人0元改造 冰箱收納、儲物盒3大隱藏用法

相信大家家裡都堆積了不少紙袋，常面臨「丟掉可惜、擺著又佔空間」不知該如何處置的煩惱。

國內流感新增重症219例、死亡44例 雙創新高 上周就診近14萬人次

國內流感疫情仍處高峰，上周新增219例重症病例及44例死亡，均創下新高。疾管署發言人林明誠表示，目前仍處於流行期，國內流感疫苗累計接種106.2萬人，較去年同期103.7萬增加2.4%，其中65歲以上較去年同期增加10%。雙十假期將至，連假出遊使人群交流頻率增加，呼籲民眾盡快接種疫苗。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。