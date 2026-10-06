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紙袋千萬別丟！日本神人0元改造 冰箱收納、儲物盒3大隱藏用法

香港01／ 蘇琬淇
有日本網友分享了「紙袋循環再利用」的妙招，教大家如何將廢棄紙袋改造成實用的收納工具。示意圖／ingimage
有日本網友分享了「紙袋循環再利用」的妙招，教大家如何將廢棄紙袋改造成實用的收納工具。示意圖／ingimage

相信大家家裡都堆積了不少紙袋，常面臨「丟掉可惜、擺著又佔空間」不知該如何處置的煩惱。最近，有日本網友分享了「紙袋循環再利用」的妙招，教大家如何將廢棄紙袋改造成實用的收納工具，變成不花錢的「0元收納法」，而且做法超簡單。想知更多？請看下文！

平時出門購物，大家忘記帶環保袋時，便會加錢購買購物袋，把用完後的紙袋堆放在家中，久而久之，導致家裡積聚越來越多一次性購物袋，想丟掉卻又覺得可惜。近日，有位日本網民於IG上分享，紙袋除了作為購物袋之外，還有廚房收納、文具裝飾等3大隱藏用法，超實用改造小技巧。

紙袋隱藏用法【1】冰箱收納格

將紙袋改造成冰箱收納盒，可以更容易清理蔬菜和水果落下的皮屑與碎屑，避免髒污直接沾染冰箱內部。

製作步驟：

【1】先將紙袋對摺；

【2】沿著摺痕，在距離邊緣約兩隻手指寬的位置橫向剪開；

【3】把剪下來的下半部分打開，最頂端邊緣沿著摺痕向內摺好；

【4】再把上半部分的手提繩剪掉，並根據需要調整至合適大小，作為底板；

【5】將底板放入紙袋底部即完成。

紙袋隱藏用法【2】書簿封套

紙袋還能改造成精美的書本或筆記簿包書皮/封套。

製作步驟：

【1】用剪刀劃開紙袋底部，將原本黏貼的部分拆開；

【2】剪掉紙袋最頂端與最底部的多餘部分，僅保留中間平整的區域；

【3】將紙袋兩側劃開並完全平面攤開；

【4】根據書簿的大小進行對摺與包覆即完成。

紙袋隱藏用法【3】自訂尺寸收納盒/收納袋

如果紙袋原本的大小與想要裝載的物件不符，也可以重新組裝改造成自訂尺寸的收納盒或小袋子。

製作步驟：

【1】將紙袋兩側向中間對摺；

【2】另一邊也重複相同做法；

【3】將紙袋打開，順著剛剛壓出的摺痕再次對摺；

【4】加強底部兩邊的摺痕；

【5】將底部兩邊向內摺入，並用膠紙固定封實；

【6】全新尺寸的紙袋/收納盒即製作完成。

紙袋收納法

如果家裡已經積累了一大堆暫時用不著的紙袋，也可以參考此摺疊法，讓空間更加整齊。

摺疊步驟：

【1】將紙袋的手提繩向內摺入袋中;

【2】將紙袋上半部分向底部對摺;

【3】把紙袋上半部分稍微打開，並將底部順勢插入其中;

【4】紙袋即可固定成更小巧、平整的形狀，方便豎立收納。

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文章授權轉載自《香港01》

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