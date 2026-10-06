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10元飲料中千萬！全家鹽水武廟門市開出1000萬元特別獎
115年7-8月期統一發票開獎揭曉，全家超商台南鹽水武廟門市幸運開出1000萬元特別獎，且僅消費10元飲料，羨煞外人。
財政部南區國稅局新營分局今前往該門市張貼開出1000萬元特別獎賀榜，向店家表達祝賀，也藉此提醒民眾平日消費記得索取發票並養成定期對獎好習慣。
國稅局新營分局提醒，該115年7-8月期統一發票，中獎領獎期間自本月6日起至116年1月5日止，因本次千萬發票幸運兒購買飲料後索取紙本發票，未使用載具儲存，呼籲尚未對獎者，把握兌獎期限找尋中獎發票，以免與財神爺擦身而過。
此外，也鼓勵民眾消費多多使用載具存發票，除更環保，更可免擔心遺失或忘記對獎，只要完成領獎帳戶設定，獎金就能自動匯入帳戶，可節省1000分之4印花稅，也免去親自兌領不便，具省時、省稅與便利多重好處。
此外，使用載具存發票，除可以對統一發票開出一般獎項外，還可對「雲端發票專屬獎」，包含100萬元獎、2000元獎、800元獎以及500元獎等獎項，中獎機會多更多。
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