萬城目學首訪2026南國漫讀節公開創作心法 揭開「奇幻交織日常」文學世界

2026南國漫讀節迎來首場國際講座，特別邀請日本直木賞得主、知名作家萬城目學來到屏東總圖，適逢出道20周年的萬城目學，與台灣讀者分享他獨特的創作歷程與小說世界觀，這也是他繼2017年來台舉辦簽書會後，相隔多年再度來台，並有公開的講座，吸引超過百位讀者共同聆聽。

不僅在日本，在國際都享有頗高聲譽的萬城目學，於2006年以《鴨川荷爾摩》出道，曾六度入圍日本文學界最高榮譽直木賞，並於2024年以《八月的御所球場》榮獲第174屆直木賞。演講中，他親自拆解如何將荒誕不經的奇幻設定，自然融入看似平凡的日常生活之中。

以關西地區為舞台的作品是萬城目學最具代表性的創作，畢業於京都大學的他，以「鴨川荷爾摩」構想出虛構的同名社團競技，隨後以夏目漱石《少爺》為靈感創作《鹿男》，描繪主角接下鹿神指令拯救世界的過程；而在自身故鄉大阪創作的《豐臣公主》，則在大阪城地下打造出隱密運作的「地下大阪國」；到了滋賀縣的《偉大的咻啦啦砰》，更是刻畫一心想擺脫超能力的平凡高中生。他感嘆，正是讀者豐富的想像力，賦予了這些虛構故事真實的生命力。

談及創作方法，萬城目學提出了「剝百合」與「高鐵車站」兩個生動的比喻，他透露自己屬於寫作前便先構思好整體架構與結局的類型，撰寫過程如同剝百合般層層展開，伏筆自然浮現。同時，他會像高鐵路線般先鎖定幾個核心劇情節點，再逐步鋪設軌道、填補細節，每部作品約耗時一至兩年進行資料考據與撰寫。針對角色設定，他強調「故事優先於角色」，並笑稱因書中的男主角多半笨拙沒用，才需要聰明理性的女性角色來推進劇情。

除了寫作技巧，萬城目學也分享了文學作品對現實生活的影響，例如《鴨川荷爾摩》帶動許多外地年輕人將京都鴨川匯流處稱為「Delta」（三角洲），開創了地名的世代記憶。被問及靈感來源時，他表示東京的高壓生活反而成為創作養分，並認為當前社會生活容易令人感到窒息，看到書中角色「拼盡全力做傻事」的熱情與認真，希望能為讀者帶來舒緩與療癒的空間。

2026南國漫讀節第二場國際講座，邀請到國際知名建築師妹島和世以「建築與環境：妹島和世的空間哲學」為主題分享，將於10月9日周五13點於恆春文化中心劇場館4樓視聽室登場，同日15點則由作家溫士凱舉辦講座，免費報名請上Accupass網站。

國際作家萬城目學（前排中）分享自己的創作歷程。圖／屏東縣政府提供