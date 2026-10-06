一圖看天氣！中部以北國慶前局部平地低探19度 連假前段水氣增

氣象署今天表示，10日前中部以北、宜蘭低溫約攝氏21至25度，局部平地防19度低溫；國慶連假前段迎風面水氣稍增，桃園以北、宜蘭注意局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響、8日東北季風減弱，降雨範圍逐日減少，以大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨為主，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

鄭傑仁提到，國慶連假，9、10日迎風面水氣稍增，桃園以北、宜蘭有局部短暫陣雨，花東地區為零星短暫陣雨，午後南部山區為局部短暫陣雨；11至13日水氣減少，雨區以基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫陣雨為主，午後南部山區為局部短暫陣雨。

氣溫方面，鄭傑仁說，10日之前中部以北、宜蘭低溫約攝氏21至25度，局部地區可能會有19度左右低溫，南部地區約24至26度；11日起氣溫略升，北部、宜花地區低溫約22至26度，中南部約24至27度。

高溫部分，明天桃園以北、宜花約26至28度，整天稍涼，其他地區約29至33度；接著白天高溫逐日緩升，8日至10日桃園以北、宜花約26至28度，其他地區約29至33度；11日起各地高溫都有機會回升至30度以上。

鄭傑仁提醒，明天、8日基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖注意長浪。

鄭傑仁提到，今年第26號颱風彩雲未來24小時就會變性為溫帶氣旋；第27號颱風諾洛持續朝西移動；第28號颱風小熊預估2、3天後會增強為中度颱風，後期路徑將與彩雲移動方向一致。雖有3颱共存，但皆對台灣無影響。