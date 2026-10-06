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傷寒症狀似腸胃炎 嚴重恐引發菌血症與腸穿孔

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
疾管署公布今年本土首例傷寒案例，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，傷寒症狀與腸胃炎相似，容易被忽略，若細菌進入血液中，可能造成腸穿孔，應注意是否有相關旅遊史。圖／123RF
疾管署公布今年本土首例傷寒案例，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，傷寒症狀與腸胃炎相似，容易被忽略，若細菌進入血液中，可能造成腸穿孔，應注意是否有相關旅遊史。圖／123RF

疾管署公布今年本土首例傷寒案例，中部30多歲女性曾食用生魚片等海鮮，出現發燒、頭痛、全身痠痛症狀。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，傷寒係由傷寒桿菌引起，症狀初期可能高燒、全身痠痛、食慾不振，伴隨腹痛、腹瀉或便秘，若細菌進入血液中，可能造成腸穿孔，由於症狀容易與一般腸胃炎混淆，應注意是否有相關旅遊史。

黃高彬指出，傷寒主要透過糞口途徑傳播，吃下遭到汙染的食物或飲水，就可能被感染。當傷寒患者帶有傷寒桿菌的糞便、尿液接觸到食物造成汙染，可能又再次傳染給他人；此外，蒼蠅接觸受汙染的糞便後，再接觸食物，也可能造成間接傳播，而性行為也是傳染途徑之一。

傷寒感染後，細菌會先進入腸胃道繁殖，再進入血液，之後可能出現在尿液中。黃高彬表示，診斷時除了檢查糞便，也會視病程進行血液、尿液培養，確認是否存在傷寒桿菌。若患者有不明原因發燒、腸胃道症狀，且曾前往衛生條件較差的地區旅遊，就應懷疑不是一般腸胃炎，應進行篩檢。

黃高彬說，傷寒一般以抗生素治療，多數患者接受治療後可痊癒。不過，若細菌進入血液當中，造成菌血症，細菌可能破壞腸道，嚴重時甚至造成腸穿孔，因此及早診斷相當重要。

黃高彬提醒，廚房工作人員、家中會接觸到食材的同住者，若感染傷寒，上廁所後未妥善清潔雙手就處理食物，可能造成多人感染；廚房工作者應特別注意衛生、仔細洗手，避免因接觸受汙染的食物、飲水而感染。

發燒 腸胃炎 症狀 疾管署

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