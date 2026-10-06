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破萬人支持共享機車納入TPASS 業者籲放寬投放量、擴建專屬停車格

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
WeMo自2016年於台北投入共享電動機車服務，全台車隊規模約1.1萬輛，用戶數突破210萬人。圖／WeMo提供
WeMo自2016年於台北投入共享電動機車服務，全台車隊規模約1.1萬輛，用戶數突破210萬人。圖／WeMo提供

共享運具WeMo今發布萬人調查報告指出，近8成用戶會搭配大眾運輸使用共享機車，其中以捷運最常見，逾5成因此降低買機車意願，也有逾8成用戶曾因找不到車打亂行程，更有破萬名用戶支持共享機車納入TPASS轉乘優惠。業者表示，盼能打破投放上線數量管制、擴建專屬停車格，共同打通公共運輸的最後一哩路。

WeMo發布「共享一小步，城市一大步」用戶調查，共回收1萬2054份有效問卷，從使用行為來看，共享機車與大眾運輸高度互補。78.1%受訪用戶會搭配大眾運輸使用共享機車，作為銜接最後一哩路的移動工具，其中有77％受訪用戶最常搭配捷運，其次為公車、台鐵。

WeMo表示，自2016年於台北投入共享電動機車服務，全台車隊規模約1.1萬輛，用戶數突破210萬人。以台北市為例，機車持有數量從2016年約96萬輛，降至今年8月底約89萬輛，10年減少約7.3％；近年WeMo在台北市的租借數則明顯成長，兩者趨勢並陳，反映城市移動習慣正逐步從擁有走向共享。

台灣數位平台經濟協會（DEAT）委託台北市立大學前瞻運輸研究中心，進行「共享運具旅運特性分析」研究，該中心主任張學孔教授指出，依「台北市YouBike 2.0使用特性分析」，8成以上公共自行車使用者的租借時間在30分鐘以內、騎乘距離約6公里以內，與共享機車的服務範圍明顯區隔，兩者屬於優勢互補，而非直接競爭。

共享機車不僅補足大眾運輸的接駁缺口，也具備替代私有運具的效益。調查顯示，53.4%用戶表示使用共享機車後，降低購買私有機車的意願，相當於每2位用戶就有1位降低購車意願。

另外，在共享運具旅運特性分析」中也證實，每一輛共享機車平均可替代逾5輛私人機車，若供給充足，替代效果將再放大。WeMo表示，無論是用戶問卷調查或專家學者的學術研究，皆顯示共享機車能有效減少私人機車的持有。

盡管需求已然成形，供給卻未能跟上。WeMo指出，83.3%用戶曾因「找不到車」打亂通勤行程，其中30%用戶表示經常遭遇無車可借，問題並非車輛閒置，而是供給不足。

從WeMo的使用數據發現，每台共享機車平均每年可服務約50位以上用戶，但現行針對共享機車的投放數量上限，未能依區域與時段需求彈性調整，使熱門區域在尖峰時段供不應求；調查指出， 73.9%用戶表示，若共享機車服務縮減，將考慮重新購買或增加使用私有運具，恐削弱城市推動綠色交通的成果。

基於用戶回饋， WeMo提出2項「首都永續交通革新主張」。第一，適度放寬熱區車輛配額，84.1%戶支持依尖離峰與捷運轉乘需求，適度放寬熱區配額；第二，增設共享機車專屬停車格，69.2%支持由政府劃設專屬停車格集中管理，以減少與私有機車爭搶一般車格。

WeMo租還紀錄也顯示，雙北部分商辦區捷運站周邊呈現明顯的通勤潮汐，專屬車格有助尖峰時段集中停放、分攤路側停車壓力。

WeMo執行長劉于遜表示，10年來看見共享機車從替代選項變成許多人每天移動的一部分，用戶已經用行動證明需求存在，接下來需要的是制度跟上需求，期待與各地主管機關合作，透過彈性配額與專屬車格，讓共享機車真正成為銜接公共運輸最後一哩路的可靠拼圖。

WeMo指出，用戶也期待共享機車與公共運輸有更緊密的整合。調查中，88.5%用戶支持將共享機車納入TPASS轉乘優惠與補助，反映用戶對票證與補助進一步整合、讓轉乘接駁更加便利的期待。

2024至2025年台北市機車持有數量下降，WeMo租借數成長至約430萬次，反映城市移動習慣從擁有走向共享。圖／WeMo提供
2024至2025年台北市機車持有數量下降，WeMo租借數成長至約430萬次，反映城市移動習慣從擁有走向共享。圖／WeMo提供

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