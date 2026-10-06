獨／超速＋闖紅燈差點對撞！台鐵員工控：司機關說濫訴 不適任應汰除

台鐵一名年資超過10年的司機員，去年在潮州基地擅闖紅燈，差點導致與他列車直接對撞。事隔一年，有關單位啟動調查，發現他同時涉有超速行駛，暫停駕駛職務4個月。卻沒想到，他因不滿處分，找立委施壓，並向台鐵索賠28萬。對此，台鐵回應，該名司機需經測驗合格後方能重新擔任司機員工作，且公司針對不適任駕駛，設有汰換機制。

台鐵員工匿名向「聯合報」投訴，去年中一名年資超過10年的張姓司機員，在車庫駕駛R100型柴電機車時，因持續超速導致列車險些闖過紅燈。所幸自動保安設備（ATP）偵測到異狀、強制煞停，才沒與對向來車正面對撞。

匿名員工透露，冒進號誌屬重大安全事件，涉事司機員當年度考績因而被打乙等，再加上後續調查，查出他同時涉及超速，因此被暫停駕駛職務4個月。除拿不到績效獎金外，期間亦損失每月約3萬元乘務費用。

沒想到該名司機員疑似因不滿處分，辯稱環境隱蔽看不清號誌，且從結果論，強制煞停作用後自己並沒越過號誌。先後找了3名立委施壓、索取停乘期間加班費與精神慰問金共計28萬，並控告主管職場霸凌、申請勞資調解，也向公務員保訓會申訴，但全被駁回。

投訴員工表示，該名司機員過往已有多項違反行車安全紀錄，數年前曾出現「過站不停」等行車異常事件，還因不當取得行車資料並外洩遭到懲處。呼籲台鐵應全面檢視司機員適任性，更痛批公司高層，每逢民代關切或外部施壓時，處理態度即轉趨保守，恐讓第一線行車安全管理陷入困境，長期下來不利安全紀律落實。

台鐵公司表示，針對該名司機員超速及ATP作用冒進號誌情事，所屬單位已依規定將其調整日勤，並針對行車運轉技能重新給予精進訓練，經檢測合格後始可重新擔任司機員工作。

台鐵公司強調，公司每月均依規定針對司機員執行ATP行車資料考核及隨乘督導，以及時糾正錯誤的駕駛行為。且訂定有「駕駛人員暫停及停止乘務辦法」之規定，針對發生行車責任事故者給予記點及暫停乘務之處分，並訂有汰換機制。