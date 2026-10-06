快訊

求職者注意！104求職網「12萬筆履歷遭未授權讀取」 公司回應

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

2026諾貝爾物理獎揭曉 比利時裔物理學家研究微中子獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／超速＋闖紅燈差點對撞！台鐵員工控：司機關說濫訴 不適任應汰除

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
員工表示，該名司機員的辯稱不可信，現場無遮蔽物遮蔽號誌。紅圈處為員工後置號誌處。圖／投訴員工提供
員工表示，該名司機員的辯稱不可信，現場無遮蔽物遮蔽號誌。紅圈處為員工後置號誌處。圖／投訴員工提供

台鐵一名年資超過10年的司機員，去年在潮州基地擅闖紅燈，差點導致與他列車直接對撞。事隔一年，有關單位啟動調查，發現他同時涉有超速行駛，暫停駕駛職務4個月。卻沒想到，他因不滿處分，找立委施壓，並向台鐵索賠28萬。對此，台鐵回應，該名司機需經測驗合格後方能重新擔任司機員工作，且公司針對不適任駕駛，設有汰換機制。

台鐵員工匿名向「聯合報」投訴，去年中一名年資超過10年的張姓司機員，在車庫駕駛R100型柴電機車時，因持續超速導致列車險些闖過紅燈。所幸自動保安設備（ATP）偵測到異狀、強制煞停，才沒與對向來車正面對撞。

匿名員工透露，冒進號誌屬重大安全事件，涉事司機員當年度考績因而被打乙等，再加上後續調查，查出他同時涉及超速，因此被暫停駕駛職務4個月。除拿不到績效獎金外，期間亦損失每月約3萬元乘務費用。

沒想到該名司機員疑似因不滿處分，辯稱環境隱蔽看不清號誌，且從結果論，強制煞停作用後自己並沒越過號誌。先後找了3名立委施壓、索取停乘期間加班費與精神慰問金共計28萬，並控告主管職場霸凌、申請勞資調解，也向公務員保訓會申訴，但全被駁回。

投訴員工表示，該名司機員過往已有多項違反行車安全紀錄，數年前曾出現「過站不停」等行車異常事件，還因不當取得行車資料並外洩遭到懲處。呼籲台鐵應全面檢視司機員適任性，更痛批公司高層，每逢民代關切或外部施壓時，處理態度即轉趨保守，恐讓第一線行車安全管理陷入困境，長期下來不利安全紀律落實。

台鐵公司表示，針對該名司機員超速及ATP作用冒進號誌情事，所屬單位已依規定將其調整日勤，並針對行車運轉技能重新給予精進訓練，經檢測合格後始可重新擔任司機員工作。

台鐵公司強調，公司每月均依規定針對司機員執行ATP行車資料考核及隨乘督導，以及時糾正錯誤的駕駛行為。且訂定有「駕駛人員暫停及停止乘務辦法」之規定，針對發生行車責任事故者給予記點及暫停乘務之處分，並訂有汰換機制。

員工看不下去自製圖片，投訴媒體，要求台鐵高層應注重問題。圖／投訴員工提供
員工看不下去自製圖片，投訴媒體，要求台鐵高層應注重問題。圖／投訴員工提供

台鐵 闖紅燈 司機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／宜蘭雪隧路機車對撞轎車 騎士「飛越車頂」墜溝嚇壞工人神救援

基隆火車站通勤族跳腳：轉搭公車喊遲到了台鐵南港汐止貨列故障延誤

台鐵南港汐止貨列故障影響通勤 延誤10至20分鐘 官方致歉：已恢復正常

違規走路肩釀禍！國1桃園段4車連環撞 小貨車遭撞側翻

相關新聞

獨／超速＋闖紅燈差點對撞！台鐵員工控：司機關說濫訴 不適任應汰除

台鐵一名年資超過10年的司機員，去年在潮州基地擅闖紅燈，差點導致與他列車直接對撞。事隔一年，有關單位啟動調查，發現他同時涉有超速行駛，暫停駕駛職務4個月。卻沒想到，他因不滿處分，找立委施壓，並向台鐵索賠28萬。對此，台鐵回應，該名司機需經測驗合格後方能重新擔任司機員工作，且公司針對不適任駕駛，設有汰換機制。

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

10月6日下午4時41分，台灣西南部海域發生芮氏規模4.5地震，最大震度為高雄市3級，深度34.1公里，周邊地區亦有不同程度震感。

財神光顧！基隆全聯義二門市開出千萬特別獎 統一雲端中百萬只花39元

財政部7到8月統一發票中獎號碼，位基隆市信四路的全聯義二門市店開出特別獎1千萬元，該名幸運兒消費548元即獲得財神爺青睞；另一組雲端發票專屬100萬元獎落在基隆市七堵區工建路的統一超商，這位幸運兒於7月15日到該超商購買軟糖及棒棒糖，僅花39元。

國內出現傷寒本土病例 30多歲女食生魚片後發燒、嘔吐 四度就醫才確診

國內新增一例傷寒本土病例，為中部30多歲女性，潛伏期間曾至外縣市食用生魚片、生蠔等海鮮料理，8月下旬出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，就醫後改善，9月上旬再度出現間歇性發燒、伴隨頭痛及全身痠痛，就醫採檢送驗確診，但前後四度就醫，所幸住院治療一周後，目前已康復出院；接觸者5人，均無疑似症狀。

午後對流雲系發展旺盛 嘉縣南高屏大雨特報

交通部中央氣象署發布嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東地區及嘉義以南山...

國內流感新增重症219例、死亡44例 雙創新高 上周就診近14萬人次

國內流感疫情仍處高峰，上周新增219例重症病例及44例死亡，均創下新高。疾管署發言人林明誠表示，目前仍處於流行期，國內流感疫苗累計接種106.2萬人，較去年同期103.7萬增加2.4%，其中65歲以上較去年同期增加10%。雙十假期將至，連假出遊使人群交流頻率增加，呼籲民眾盡快接種疫苗。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。