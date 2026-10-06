美國馬鈴薯未發芽仍檢出葵鹼 專家指肉眼難百分百發現、高溫也恐產生

農業部今年2月起以台美貿易協定（ART）為由，放寬美國進口馬鈴薯管制規定，即使發芽也不必全數退運，引發民眾恐慌，賴政府再三保證，將逐顆檢驗馬鈴薯是否發芽把關食安。衛福部食藥署今公布，攔截一批檢出龍葵鹼的馬鈴薯，並未發現發芽。專家分析，馬鈴薯形狀各異，不易發現發芽，且可能彼此汙染，更可能因氣候、船班運輸高溫導致龍葵鹼產生，必須慎防。

發芽馬鈴薯恐產生具神經毒性的龍葵鹼，農業部放寬規定後，衛福部長石崇良、農業部長陳駿季合體大啖馬鈴薯要民眾安心，石崇良更宣稱將實施嚴格邊境把關，如揪出異常將調升查驗比率為二至五成，且若發現馬鈴薯發芽，將抽驗龍葵鹼濃度，並送至加工廠去除發芽部分後，確保安全後，才放行至食品加工產線。

然而，這批由食藥署攔下的龍葵鹼超標馬鈴薯，檢驗人員肉眼並未發現發芽異常。台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕分析，「未發芽」馬鈴薯檢出龍葵鹼可能原因有二，一為馬鈴薯的芽尚未完全冒出，或因其不規則外形，芽眼被壓在別處，導致稽查人員肉眼無法看見，「眼睛目視難以達到百分百把關」，第二為一批馬鈴薯中有部分發芽，抽驗部分雖遭汙染，但本身外觀並無發芽。

台北榮總醫院職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌表示，發芽雖是馬鈴薯產生龍葵鹼主因，但龍葵鹼出現也與產地、氣候、生長情況等有關，龍葵鹼為馬鈴薯抵禦外來蟲害的自然機制，若日照時間較長，或運送路途較遠、長時間維持高溫而未冷藏等，均有可能增加龍葵鹼機率，因此即使目視沒有發芽情況，仍應對進口馬鈴薯抽驗龍葵鹼含量，才能完整把關。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，現行邊境檢驗作法為食藥署、農業部分頭進行，農業部若發現馬鈴薯發芽，會通報食藥署檢驗，反之，若食藥署檢出龍葵鹼超標，也會知會農業部，本次驗出超標的美國馬鈴薯是在9月28日檢出龍葵鹼超標，回推過去半年，自3月28至9月28日間，美國報驗的馬鈴薯批數為119批，合計重量為6千7百餘公噸，僅驗出一批超標，重量為339公噸。

吳焜裕認為，食藥署現行檢出異常便調升抽驗比率的做法，已有助把關龍葵鹼超標馬鈴薯流入市面。劉芳銘則指出，食藥署持續落實邊境稽查、科學把關，對進口馬鈴薯不論是否發芽均進行抽驗，如驗出異常將要求業者退運或銷毀，至於外界關注的逐顆檢驗，為農業部檢疫人員權責。