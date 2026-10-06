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台鐵114年碳排高達42.8萬噸 南港站居冠
台鐵去年碳排量高達42萬8400噸，其中碳排量最高的車站為南港站，其次為台北站、高雄站。為達到2050年淨零碳排目標，台鐵推動11項減碳計畫。
台鐵於民國114年盤查全公司營運據點、維修場域、辦公處所及附屬設施等613處據點的溫室氣體排放情形。
台鐵今天在例行記者會表示，盤查結果顯示，列車運行及車站營運為台鐵主要碳排放來源，分別占整體排放量75.1%及15.6%。
台鐵指出，碳排量第1名為南港站6923.95噸，其次為台北站6859.48噸、高雄站5793.22噸；機廠部分則為富岡機廠3474.97噸最高。
為達到2050年淨零碳排目標，台鐵先期目標訂定117年碳排量減少3%，並針對列車運行、車站、軌道設施維養、機廠與列車維養、辦公處所及餐廳等6大面向，推動11項減碳計畫。
在減碳成果上，台鐵以行動票證為例，自108年至114年累計發行5536萬張，累計減少341噸二氧化碳當量（CO2e）排放，並節省新台幣5536萬元印製成本。
台鐵表示，持續利用車站、機廠及車輛基地等場域建置太陽光電設施，提升再生能源使用及能源自主能力，每年發電量6044萬度，可供1.62萬戶家庭使用，相當於72座大安森林公園碳吸附量。
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