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6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

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6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

聯合新聞網／ 台北訊
西南部海域發生規模4.5有感地震。圖／中央氣象署
西南部海域發生規模4.5有感地震。圖／中央氣象署

2026年10月6日下午4時41分，台灣西南部海域發生一起芮氏規模4.5的有感地震。根據中央氣象署資料，此次地震震源深度約34.1公里，屬於淺層地震，震央位於高雄市政府南南西方約42.4公里處。地震發生時，高雄市和鄰近地區感受到明顯搖晃，對當地民眾帶來一定的震感經驗。

最大震度3級地區：高雄市

在高雄市，這次地震的最大震度達3級，表示屋室內多數民眾均感受到搖晃，房屋有所震動，碗盤及門窗發出聲響，懸掛物搖晃明顯。靜止中的汽車也有明顯搖晃。建議高雄市民在地震發生時應保持冷靜，室內應立即採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，避開窗戶並躲在堅固家具下方。同時注意地震後的檢查，確認是否有家具掉落或其他安全隱患。

最大震度2級地區：屏東縣

屏東縣普遍感受到輕微搖晃，大多數居民可體會震動，室內懸掛物輕微擺動，靜止車輛輕搖。建議民眾注意周圍環境安全，保持警戒，以防後續餘震。

最大震度1級地區：台南市、嘉義縣、彰化縣、台中市

台南市、嘉義縣、彰化縣與台中市地區感受到微弱震動，常處於靜止狀態的人士可以察覺。此類震度對生活影響有限，但仍應留意任何異常震感，確保安全。

此次地震能量釋放為4.5，震度達3級提醒民眾做好防震準備，避免造成意外傷害。地震強度不同於震度，前者為地震所釋放的能量大小，後者則反映地面搖晃程度。對於此次有感震動，各地區居民務必了解防震常識，確保自身安全。並且地震後應留意官方公告與後續提醒，防範潛在餘震風險。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 高雄 氣象署

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