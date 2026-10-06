6年前產痛變成今天的溫柔 彰基樂得兒產房助媽咪歡喜迎接二寶

彰基醫學中心婦產部近日以全新啟用的「樂得兒（LDR）專屬產房」，在醫療團隊支持下，協助曾因首胎痛苦經歷留下心理陰影的洪小姐，完成減痛分娩，並搭配不剪會陰、延後斷臍等自主選擇，圓滿克服生產恐懼，歡喜迎接二寶誕生。

「六年前生第一胎時過度緊張，無痛分娩效果不佳，整個過程在疼痛與倉促中移動，只留下慌亂與狼狽。」洪小姐回憶，那次經驗讓夫妻倆留下陰影。六年後，懷上二寶，她決定尋求更加自主、從容且充滿溫度的生產方式。

彰基婦產部產房主任王彥筑說明，「溫柔生產」核心在於將自主權交還給產婦，而非拒絕醫療介入。產婦可依意願與身體狀況，選擇是否施打減痛分娩、剪會陰、延後斷臍，或搭配芳療、生產球等輔具舒緩不適。

王彥筑表示，彰基去年全新啟用產房暨烈以利紀念病房，硬體環境升級後也特別引進了樂得兒產床，特色為「LDR 一床到底」模式，在同一個空間與床上完成待產、生產與產後照護，免去產婦在劇烈陣痛時移至冰冷傳統產檯的痛苦；空間也能容納多位家屬陪產，共同見證新生命誕生。

懷了第二胎的洪小姐，這次同樣選擇施打減痛分娩，在產房及醫療團隊支持下，過程比第一次順利許多，王彥筑表示，「差別在於，這次她是在充分溝通、自主決定，並有完整醫療團隊與樂得兒產房的支持下進行，整體感受自然大不相同。」

洪小姐分享，待產時能與先生自在活動，醫療團隊沉穩陪伴且不給予催促感。產床直接切換生產模式，免去環境轉換折磨；寶寶出生後，一家人能在溫暖燈光與柔和氣氛下，即刻進行肌膚接觸。

王彥筑提醒，孕媽咪若對溫柔生產有想法，皆可於產檢時與醫師討論。團隊會評估產婦狀況與胎位，共同制定最適生產計畫，期盼少子化時代能陪伴更多媽媽安心迎接新生命。

在彰基「樂得兒（LDR）專屬產房」順利接生二寶的洪小姐分享，待產期間能與先生自在活動、使用產球，醫療團隊適時支持，讓她安心依自己的節奏迎接寶寶。圖／彰基提供

彰基婦產部全新啟用的「樂得兒（LDR）專屬產房」，提供產婦更精緻個人化的生產體驗。圖／彰基提供

彰基婦產部產房主任王彥筑（左）說明，「溫柔生產」是尊重產婦自主選擇，搭配適切醫療與輔具，舒緩不適。圖／彰基提供