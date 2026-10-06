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華元食品公司進口馬鈴薯龍葵鹼超標 中市衛生局：違規產品全數退運

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
衛福部食藥署今天公布，攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，不過，對美國馬鈴薯抽驗比率，維持一般抽批，僅抽驗2%至10%。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布，攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，不過，對美國馬鈴薯抽驗比率，維持一般抽批，僅抽驗2%至10%。圖／食藥署提供

農業部因應台美貿易協定（ART），自2月起修正規定，過去加工進口馬鈴薯發現發芽即退運，改為放行美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後加工為各式食品，引發芽馬鈴薯有產生毒物「龍葵鹼」疑慮。旗下有知名洋芋片產品「蚵仔煎」等產品的華元食品股份有限公司，報驗一批美國出口的新鮮馬鈴薯，檢出俗稱龍葵鹼的總配糖生物鹼，每公斤248毫克。中市衛生局表示，該批不合格產品已全數退運，未流入國內，市府也將加強抽驗。

衛福部食藥署今天公布，攔截新制上路以來首批美國馬鈴薯，逾339公噸需退運或銷毀，不過，對美國馬鈴薯抽驗比率，維持一般抽批，僅抽驗2%至10%。

旗下有知名洋芋片產品「蚵仔煎」等產品的華元食品股份有限公司，報驗一批美國出口的新鮮馬鈴薯，檢出俗稱龍葵鹼的總配糖生物鹼，每公斤248毫克，劉芳銘指出，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，馬鈴薯的總配醣生物鹼限量標準為每公斤200毫克，這批美國的馬鈴薯必須退運或銷毀，且食藥署針對華元食品股份有限公司，於邊境調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

中市衛生局表示，該批不合格產品已全數退運，未流入國內，市府也將派員前往華元公司，針對已進口馬鈴薯及相關製品加強抽驗，並督促業者落實自主檢驗，以維護民眾食品安全。

衛生局 馬鈴薯 超標

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