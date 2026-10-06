美國回收大腸桿菌污染莓果、藍莓 食藥署：台灣未輸入

美國食品藥物管理局（FDA）發布業者回收Great Value、Trader Joe's品牌混合莓果、藍莓產品，產品可能遭病原性大腸桿菌污染，衛生福利部食藥署回應，經查回收產品未輸入台灣。

美國食品藥物管理局於10月2日發布業者回收，新增多批次Great Value冷凍有機三莓混合包（10盎司）、Great Value冷凍有機藍莓（10盎司），以及一批Trader Joe's冷凍有機綜合莓果（12盎司），原因是產品可能受到大腸桿菌O145（E. coli O145）污染。

食藥署今天透過文字向媒體說明，食藥署已查詢近3年輸入資料，這次美國召回的產品無輸入台灣紀錄，並已於食藥署官網發布消費紅綠燈為「綠燈」。案內回收產品目前未有申請輸入查驗紀錄，業者應避免輸入疑慮產品；民眾如赴美國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

食藥署說明，大腸桿菌廣泛存在於人體或動物體的腸管內，藉由已受感染之人員或動物糞便而污染食品或水源，可分成非病原性及病原性；非病原性大腸桿菌廣泛存在於人體或動物體腸管內，病原性大腸桿菌易引起下痢、腹痛等症狀，藉由已受感染人員或動物糞便而污染食品或水源。

食藥署解釋，腸道出血性大腸桿菌的毒性很強，為一種人畜共通菌，主要存在於牛、羊的腸道與排泄物內。人體多因食入牲畜排泄物污染的食品而感染，通常是食用未徹底加熱之食品而遭受污染。