國慶連假首日國5車流上看7萬輛次 299元三日券旅遊宜蘭最划算

國慶3天連假，國5及蘇花改將湧現大量返鄉與出遊車潮，宜蘭縣政府預估連假首日，國5雙向車流上看7萬輛次，蘇花改首日雙向也將近2萬輛次；縣政府建議出遊民眾可購買「宜蘭好行3日券」，只要299元可享72小時內搭乘指定國道客運路線、台鐵鳳鳴至和平區間、宜蘭市區公車，無限次數搭到飽。

國慶日連續假期自10月9日至11日共3天，宜蘭縣政府交通處今天說明易壅塞時段，國5南下車多時段落在9日清晨5點至傍晚5點、10日5點至下午3點；北上壅塞10日10點至晚上9點，以及11日8點至晚上9點。

針對往返宜花的蘇花路廊，公路局東區養護工程分局表示，首日蘇花路廊南下旅次全天交通量約1萬3000輛次，車潮將於清晨5時起湧現，尖峰車流預計中午過後緩解；北返車潮出現在第三天11日，當天的全日交通量預估約1萬2500輛次，北返車潮上午11時起湧現，直到晚上7時後逐漸緩解。

如果想到宜蘭旅遊的民眾，縣政府建議民眾購買「宜蘭好行3日券」，只要299元可享72小時內搭乘指定國道客運宜蘭至台北、基隆及桃園機場、台鐵鳳鳴至和平區間、宜蘭市區公車，無限次數搭乘。

國道客運業者提供連假期間搭乘優惠，原票價打85折優惠，若配合「TPASS 2.0+」措施，會員最高可再獲33%折扣，等同下殺57折，請多利用大眾運輸工具。