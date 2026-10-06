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濁水溪口不再灰濛濛！水利署用科技預警與災後復原措施 揚塵天數降八成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部水利署6日表示，自2018年擴大整合濁水溪河川揚塵防制工作以來，已展現具體成果，目前累計投入約6萬6千人次及大量機具執行防制作業。依環境部監測資料顯示，濁水溪沿岸PM10濃度及揚塵事件日數均呈顯著下降，114年麥寮及崙背測站PM10年平均濃度較基準年（2017年）分別下降約51%及32%，揚塵事件日數亦較基準年下降約81%，顯示空氣品質明顯改善。

除改善河川揚塵外，濁水溪河口生態環境亦有改善，目前已記錄超過200種鳥類及多種保育類物種，顯示揚塵防制不僅改善沿岸居民生活環境，也兼顧河川生態與永續發展。

水利署指出，近年受氣候變遷影響，極端降雨及颱風事件所造成的河道沖刷、防制設施災損及裸露地快速增加，已成為揚塵治理的新挑戰。為加速災後復原，水利署現已建立完整災害應變SOP：災前利用衛星圖資動態分析高風險區布設防制措施；災中整合風速預測、環境部測站資料及現地水位，啟動預防性應變；水退後以無人機（UAV）空拍比對，依風險及受損程度排定修復優先順序，加速裸露地覆蓋作業及設施復原速度，來降低揚塵再次發生風險。

在防制作為方面，水利署依「因地制宜、因時制宜」原則，辦理「水覆蓋、綠覆蓋、其他覆蓋」三大防制工法，透過河道整理、深槽疏濬、攔水土堤及蓄水池塘等措施增加水覆蓋，並運用草籽噴植、防洪林帶等方式提升綠覆蓋，另搭配稻草覆蓋、防塵網、水線灑水及碎石級配等措施，有效抑制河床揚塵。

同時，水利署依全年不同季節風險特性，建立防制策略，於枯水及強風高風險期加強巡查、灑水及覆蓋作業，汛期前完成設施維護、機具整備及資材盤點，汛期間強化監測及即時應變，建立全年不中斷的揚塵防制機制。

水利署表示，河川揚塵防制除仰賴工程措施外，更需跨機關合作及科技管理提升整體防制效能。目前亦與各部會及地方政府共同合作，由環境部整合空氣品質監測、風場預測，強化預警通報及應變效率，並結合民間企業、地方社區及學校共同投入植樹復育、環境教育及河川守護工作，擴大公私協力參與，共同守護河川揚塵防制作為。

面對未來極端降雨、強烈颱風及枯水期延長等挑戰，除了持續辦理河道整理、水覆蓋、綠覆蓋及其他覆蓋等防制作為外，並善用衛星、無人機、氣象及現地監測資料，強化災前預警、災中應變及災後復原機制，提升濁水溪面對極端氣候的整體韌性，持續守護沿岸居民生活環境及空氣品質。

水利署強調，面對極端氣候與颱洪挑戰，將持續精進應變與復原作為，善用科技監測與現地資料，加速災後復原，降低河川揚塵影響，守護空氣品質與民眾生活環境；並攜手地方政府、深化公私協力，強化河川韌性與環境治理，共同打造永續、安全、宜居的濁水溪環境，讓「有風無沙」成為濁水溪沿岸的日常。

濁水溪 水利署 災後

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