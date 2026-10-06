財神光顧！基隆全聯義二門市開出千萬特別獎 統一雲端中百萬只花39元

財政部7到8月統一發票中獎號碼，位基隆市信四路的全聯義二門市店開出特別獎1千萬元，該名幸運兒消費548元即獲得財神爺青睞；另一組雲端發票專屬100萬元獎落在基隆市七堵區工建路的統一超商，這位幸運兒於7月15日到該超商購買軟糖及棒棒糖，僅花39元。

基隆分局說，這倆位幸運兒如有將發票儲存於全聯福利卡或OPENPOINT會員載具，商家APP會通知中獎訊息，若將會員載具綁定手機條碼載具，財政部電子發票整合服務平台亦會以電子郵件通知中獎，如有設定領獎匯款帳戶，獎金會自動匯入指定帳戶，再省千分之4印花稅。

分局表示，如果没有歸戶至手機條碼載具，請記得於該期中獎發票領獎期間自今年10月6日至明年1月5日止，至超商多媒體機台（KSOSK）列印電子發票證明聯後，向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部等實體兌獎據點兌領獎金，以免逾期兌領與財神爺擦身而過。

分局呼籲，購物消費多使用載具儲存雲端發票，不僅不用擔心發票遺失或毀損，還可享有一般紙本統一發票獎及「雲端發票專屬獎」雙重對獎資格，多一次中獎機會。每期雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎435萬組。

另下載使用財政部統一發票兌獎APP，好處多多，除可進行發票管理及掌握消費資訊，於開獎日後會自動對獎，民眾若開獎前有設定指定帳戶，發票中獎獎金將自動匯入該帳戶，可省去親自到代發獎金單位領獎時間及千分之4的印花稅。