嘉南療養院主任分享毒品減害治療 對遭貼「提供毒品」：很莫名

嘉南療養院成癮暨司法精神科主任黃聿斐今天出席「南市深耕藥癮減害計畫、助藥癮者回歸社會」記者會，分享美沙冬替代療法經驗。她曾經歷沒有美沙冬的年代，當時藥癮者只有戒斷症狀治療，出現患者「流竄」不同精神科門診找藥，甚至冒用他人身分證、健保卡「騙藥」，也曾發生搶奪其他精神疾病患者安眠藥的情況，整體醫療環境相當混亂。

黃聿斐指出，美沙冬減害療法推動的重要背景之一，是2005年愛滋病疫情增加，感染者中有相當比例因注射毒品共用針具感染。台北、桃園、台南等地從2005年底開始試辦，2006年納入毒品病患愛滋防治計畫，並搭配清潔針具交換。

黃聿斐表示，美沙冬出現後，藥癮治療有很大改變，但領用非常嚴格，美沙冬是第二級毒品及管制藥品，須由精神科專科醫師開立，患者每天到院後須登記、核對身分、人臉辨識，並在醫療人員確認下當場喝完，不能帶走。

她說，美沙冬半衰期較長，每天服用一次即可讓身體維持穩定，不會像海洛因快速產生「high」感，因此患者能維持較清醒狀態，工作、照顧小孩及維持正常生活。當治療劑量達一定程度，例如60至100毫克以上，同時使用海洛因時會產生阻斷作用，「他就嗨不起來」，因此對海洛因成癮者相當有效。

她說，美沙冬治療除了降低愛滋感染，也能降低犯罪。司法統計顯示，接受治療後，戒毒及搶奪等犯罪率可降低約60%至70%，也可減少因向家人要錢衍生的家庭暴力；從經濟效益來看，「投資一塊錢，可以為國家節省19塊錢」，是有效且高報酬的公共衛生政策。

黃聿斐表示，美沙冬並非唯一減害方式，丁基原啡因安全性較高，部分個案可帶回家使用。近期也與接受美沙冬治療的海洛因成癮者討論，希望未來依個案狀況轉換治療方式，讓患者不必每天接受美沙冬治療，也能工作、旅行，過自己的生活。

她也提到，國外有提供納洛酮等過量解毒藥物，甚至設置安全注射場所；瑞士則針對其他治療無效的嚴重成癮個案，提供醫療用海洛因治療，但是否適合台灣，仍須考量國情及社會接受程度。

嘉南療養院自2006年參與海洛因替代治療試辦，後續與地檢署合作毒品戒治，發展替代療法外展給藥及丁基原啡因治療，近年也擴大C型肝炎、潛伏性結核病篩檢及治療，並參與衛福部美沙冬治療品質提升方案。

她說，患者接受美沙冬治療時會先驗尿，若仍使用毒品，醫療團隊會進一步了解原因。例如有患者接受潛伏性結核病治療時，因結核病藥物降低美沙冬濃度，導致治療效果變差、不舒服，進而再使用海洛因，團隊找出原因後即可及時處理。

黃聿斐強調，現在治療已逐步走向整合，除院內服用美沙冬，也提供外展給藥服務；患者若因工作到外縣市，可將治療資料轉至當地，避免治療中斷，「不要因為到外地工作，就必須再去使用海洛因」。

對於最近美沙冬減害療法引發的風波，黃聿斐表示，其實覺得「很莫名」。美沙冬減害療法已經運作20多年，從臨床上可以看到，接受治療後，個案的狀況確實變得比較穩定。

黃聿斐指出，有使用美沙冬、同時仍使用海洛因的個案，和過去相比，不會再出現非常明顯的戒斷症狀；經過穩定治療後，大部分個案都有工作，可以規律工作，雖然多數是作業員或非技術性工作，但至少生活可以穩定，也能照顧小孩、安排自己的生活。

她說，從治療過程中可以感受到，使用美沙冬的個案其實也希望自己的狀況能慢慢改善，甚至希望逐步降低劑量，減少「被藥物控制」的感覺。

社會大眾對毒品及藥癮者的標籤與害怕，黃聿斐說，藥癮者並不是「吸毒就死有餘辜」的人。約有4成個案本身伴隨心理、家庭或精神方面的問題，自殺死亡率也比一般人高，約有1成個案曾有自殺情形。

她說，因此在治療過程中，除了藥物治療，也必須同時處理社會心理及家庭問題，了解個案的家庭與個人狀況，降低意外或自殺死亡的風險。「吸毒者不是因為很愛吸毒，所以就來吸毒」，很多時候背後有社會、家庭因素，甚至童年成長環境的影響。

黃津斐舉例，有些個案從小就是父母都在吸毒的家庭長大，「那你叫他怎麼辦？」這些人在面對逆境時，需要有人協助他們克服，而不是只告訴他「靠自己的意志力戒毒」。

她指出，當大腦已經受到毒品影響，很難單靠意志力完成戒毒，因此藥物治療及專業人員的協助都是必要的。

她對近期將減害治療與「提供毒品給藥癮者」畫上等號的說法感到不解。她說，一篇研究生的文章可能只是整理資料、思考國家的戒毒政策應該往哪裡走，卻在多年後突然被解讀成「提供毒品給毒癮者」。

黃聿斐認為，過去20多年推動減害治療，並不是醫療人員「在給個案毒品」，而是透過治療協助個案穩定生活，同時替社會處理許多問題，包括社會治安、家庭關係，以及國家醫療與社會成本。

她強調，希望社會能更理解減害治療的目的，「不是在鼓勵使用毒品」，而是在既有成癮問題下，透過醫療及專業介入降低傷害，讓個案逐步回到比較穩定的生活，也讓整個社會因此受益。