美沙冬維持治療非「餵毒」…醫：讓成癮者降低戒斷與渴求 走出成癮循環

近日，「毒品」議題成為台北市長選戰話題。初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，從臨床角度來看，毒品成癮涉及身體、心理與生活環境等多重因素，尤其鴉片類毒品長期使用後，突然停止可能出現明顯戒斷反應，包括焦躁不安、失眠、冒汗、肌肉痠痛、腸胃不適、食慾下降等。毒癮者即使知道毒品有害，也可能因為身體的不適與強烈渴求，再度陷入使用的循環。

周宗翰說，針對鴉片類成癮，臨床上會依患者狀況進行藥物治療，如使用美沙冬維持治療，目的並不是鼓勵患者繼續使用鴉片類物質，而是在醫療人員監督下，降低戒斷症狀及強烈渴藥感，讓患者逐漸脫離原本反覆使用毒品的惡性循環。這說明現代戒癮治療觀念，不是單純要求患者「不要再碰」，而是要讓身體先穩定下來，再逐步處理心理與生活層面的問題。

在戒癮過程中，中醫能扮演什麼角色？周宗翰說，中醫不能取代戒癮藥物，也不能宣稱單靠中藥就能戒除毒品，但在患者接受正規戒癮治療時，中醫可針對戒斷過程中出現的身體不適輔助調理。

周宗翰說，如部分成癮者在戒斷期間，容易出現睡眠品質下降、晚上難以入睡、淺眠、多夢，白天精神不濟；也有人因為焦躁、情緒起伏或壓力增加，讓戒癮過程更加困難。中醫會依患者實際表現進行辨證，不是看到失眠就單純使用同一種方式處理。

此外，戒斷期間也可能出現食慾下降、噁心、腹瀉、便秘、疲倦、肌肉痠痛等問題。周宗翰指出，中醫臨床會根據成癮者身體狀態，從脾胃功能、氣血及睡眠情緒等面向進行評估，透過中藥、針灸等方式作為輔助，希望減少身體不適，讓患者在戒癮治療期間有比較穩定的生活品質。

周宗翰提醒，戒毒最危險的觀念之一，就是認為「只要自己夠有意志力就可以」。事實上，成癮是一個複雜的醫療問題，患者需要的是完整的醫療支持，而不是責備。

周宗翰表示，如果一個人已長期使用毒品，想要戒除時不應自行突然停藥或自行尋找替代藥物，更不要自行購買美沙冬或其他具有成癮性的藥物使用。正確方式應由專業醫療團隊評估，必要時接受藥物治療、心理支持及後續復健，再搭配適當的中醫調理。現代戒癮治療強調多專業合作，中醫可以在安全、合適的情況下，作為整體治療的一環。