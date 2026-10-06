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屏東縣今年首例日本腦炎確定病例 縣府籲加強防蚊及接種疫苗

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
衛生防疫人員深入養豬場進行病媒蚊監測。圖／縣府提供
衛生防疫人員深入養豬場進行病媒蚊監測。圖／縣府提供

屏東縣5日出現今年首例日本腦炎確定病例，是居住屏東市的60多歲女性，近期無國外旅遊史，平時活動範圍在住家周邊為主，附近有豬舍及水田等日本腦炎高風險環境，縣府已針對個案住家及主要活動地周邊進行消毒並加強監測。

該個案9月24日出現發燒症狀並至診所就醫，9月26日因持續發燒且出現嚴重頭暈、嘔吐等症狀住院治療，經醫院通報及採檢後確診。衛生局接獲通報後即啟動疫情調查及相關防治措施，同時請醫療院所提高警覺，降低疫情傳播風險。

依據疾病管制署監測資料，截至10月5日止，全國累計14例日本腦炎確定病例。衛生局提醒，接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，家中如有出生滿15個月以上幼兒，應依疫苗接種時程接種，降低感染及發生嚴重併發症風險。

另外居住或活動場所鄰近豬舍、水稻田等日本腦炎高風險環境的民眾，應落實防蚊措施。成人如自覺具有感染風險，也可前往旅遊醫學門診諮詢，由醫師評估是否適合自費接種日本腦炎疫苗。日本腦炎相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或屏東縣政府衛生局08-7388999防疫專線洽詢。

疫苗 日本腦炎 防蚊

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