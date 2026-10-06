從新人變一家人！阿里山神木下婚禮20周年 邀夫妻幸福回家

阿里山神木下婚禮今年邁入20周年，10月16、17日將在阿里山香林神木平台登場，20年來已累計399對新人參加。今年以「幸福回家」為主題，並邀請歷屆參加婚禮的夫妻帶著另一半及孩子重返阿里山，見證從新人到一家人的幸福延續。

阿里山擁有日出、雲海、森林鐵路及巨木群等特色景觀，「神木下婚禮」多年來結合山林景觀及鄒族文化，成為阿里山具代表性的婚旅活動。今年除安排神木證婚儀式、鄒族文化婚禮及婚紗拍攝，也將於10月18日在牛埔仔愛情大草原舉辦「大囍之日．幸福回嘉」活動，串聯山區婚禮及旅遊行程。

阿里山賓館表示，今年配合神木下婚禮20周年，以「幸福回家」概念規劃喜宴及住宿，結合森林音樂、家族度假及蜜月假期，希望讓新人不只到阿里山完成婚禮，也能與家人共同安排山林旅行。

因應10月婚禮旺季，業者也推出夜間觀星蜜月住宿方案，串聯婚宴、住宿及小笠原山觀星遊程，即日起至10月26日預訂指定套房，提供相關蜜月服務，搶攻婚禮及蜜月旅遊市場。

阿里山賓館位於阿里山國家森林遊樂區，鄰近神木車站、沼平車站及巨木群步道。業者表示，阿里山自然景觀及森林鐵路具有鮮明特色，近年也吸引新人前往拍攝婚紗，希望透過神木下婚禮及蜜月旅遊串聯，進一步拓展山林婚旅市場。

森林火車承載著新人「幸福回家」的喜悅。圖／阿里山賓館提供